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  4. Киченок / Кенин – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 апреля 2025, 20:19 |
153
0

Киченок / Кенин – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

29 апреля 2025, 20:19 |
153
0
Киченок / Кенин – Кудерметова / Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок и София Кенин

29 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертьфинале украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия). Поединок пройдет пятым запуском на корте №4 после игры Азаренко / Крюгер – Гауфф / Монтгомери.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния за выход в полуфинал поборются либо против Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер, либо против Коко Гауфф и Робин Монтгомери.

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Людмила Киченок София Кенин Вероника Кудерметова Элизе Мертенс смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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