ФОТО. Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши

Украинский вингер польской «Лехии» Максим Хлань попал в символическую сборную по итогам 30-го тура польского чемпионата.

На уик-энде украинец отдал голевую передачу в матче против Пяста, помог своей команде одержать победу (3:1) и набрать сверхважные три очка.

Хлань в сезоне 2024/25 годов отыграл в зелено-белой футболке 26 поединков во всех официальных турнирах: три результативных удара, три ассиста. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого вингера в один миллион в европейской валюте.

Символическая сборная 30 тура чемпионата Польши: