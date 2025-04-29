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Польша
29 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:57
620
0

ФОТО. Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши

Максим Хлань феерил в матче 30 тура польского чемпионата

29 апреля 2025, 21:18 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:57
620
0
ФОТО. Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Украинский вингер польской «Лехии» Максим Хлань попал в символическую сборную по итогам 30-го тура польского чемпионата.

На уик-энде украинец отдал голевую передачу в матче против Пяста, помог своей команде одержать победу (3:1) и набрать сверхважные три очка.

Хлань в сезоне 2024/25 годов отыграл в зелено-белой футболке 26 поединков во всех официальных турнирах: три результативных удара, три ассиста. Transfermarkt оценивает 22-летнего левого вингера в один миллион в европейской валюте.

Символическая сборная 30 тура чемпионата Польши:

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Максим Хлань Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Ekstraklasa
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