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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:18
157
0

Где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов Барселона – Интер

Матч пройдет 30 апреля, старт – в 22:00

29 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:18
157
0
Где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов Барселона – Интер

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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