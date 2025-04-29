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Лига Чемпионов
Барселона
30.04.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 20:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:22
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Барселона – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву

29 апреля 2025, 20:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:22
140
0
Барселона – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 30 апреля, должен состояться матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч должен пройти на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

На пути к полуфиналу «Барселона» разобралась с «Бенфикой» [1:0, 3:1] и дортмундской «Боруссией» Дортмунд [4:0, 1:3]. «Интер» прошел «Фейеноорд» [2:0, 2:1] и «Баварию» [2:1, 2:2].

Ответный матч между командами пройдет в Милане 6 мая. В финале Лиги чемпионов победитель этой пары сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Интер Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Интер Милан
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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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