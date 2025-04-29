В Италии клуб получил пожизненный абонемент на интимные услуги от спонсора

«Атлетический клуб Палермо», который выступал на любительском уровне, повысился в классе и летом уже получит профессиональный статус.

Команда завоевала право играть в Серии D.

Одним из спонсоров команды выступает агентство интим-услуг Escort Advisor. Команда даже гордо носит лого компании на футболках.

Такой необычный спонсор также не оставил игроков и тренерский штаб команды без дополнительных призовых. Каждый член команды получил пожизненную премиум-подписку.

В клубе не уточнили, что входит в такой пакет, но, увидев сайт компании, понятно, на что может рассчитывать команда из Палермо.