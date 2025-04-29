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  4. Байер нашел замену Алонсо. Другой Реал будет искать нового тренера
Германия
29 апреля 2025, 19:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:27
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0

Байер нашел замену Алонсо. Другой Реал будет искать нового тренера

Немецкий клуб попытается пригласить наставника «Реала Сосьедад» Иманоля Альгуасиля

29 апреля 2025, 19:24 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:27
770
0
Байер нашел замену Алонсо. Другой Реал будет искать нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль летом покидает испанский клуб. Этим хочет воспользоваться руководство леверкузенского «Байера».

Об этом сообщает Get football news Germany.

Нынешний наставник «Байера» Хаби Алонсо близок к переезду в мадридский «Реал», поэтому в клубе надеются быстро найти замену.

Иманоль Альгуасиль недавно сообщил, что решил покинуть команду, в которой работал главным тренером с 2018 года.

Испанский наставник после завершения карьеры сразу же начал работать в клубе из Сан-Себастьяна. До 2018-го тренировал молодежную и дублирующую команды.

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Хаби Алонсо Байер отставка назначение тренера Иманоль Альгуасиль Реал Сосьедад
Александр Сильченко Источник: Get Football News Germany
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