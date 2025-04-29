Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Испании
ITF
29 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:49
187
1

Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Испании

Украинка уверенно переиграла в двух сетах Лусию Линарес Доминго

29 апреля 2025, 19:45 | Обновлено 29 апреля 2025, 19:49
187
1
Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Екла, Испания.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах Лусию Линарес Доминго (WTA 1128) из Испании. Дарья уступила сопернице лишь два гейма в первом сете, а во втором оставила испанку с «баранкой». Матч продолжался 55 минут. Теннисистки впервые встретились между собой в очном поединке.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Лусия Линарес Доминго (Іспанія) [WC] – 6:2, 6:0

23-летняя украинская теннисистка избегает грунтовые покрытия, предпочитая играть на харде.

На стадии 1/8 финала Дарья Снигур встретится с победителем пары Мадхурима Савант (Индия, WTA 1362) – Алиса Октябрева (WTA 571).

По теме:
Снигур в трех напряженных сетах потерпела поражение в квалификации Мадрида
Дарья Снигур – Мария Лурдес Карле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 21 апреля
Дарья Снигур
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Футбол | 28 апреля 2025, 22:22 27
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?

Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании

Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 29 апреля 2025, 09:41 3
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала

Карло Анчелотти покинет клуб после завершения сезона в Ла Лиге

Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Бокс | 29.04.2025, 07:26
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Теннис | 29.04.2025, 16:14
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
И 6:0 прописала, и тай-брейк отдала. Свентек прошла 13-ю ракетку в Мадриде
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Футбол | 29.04.2025, 12:06
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Месси любят во всем мире, кроме одной страны…
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
На носу грунтовий  Мейджор, а вона грає хард. Розумом Снігур не зрозуміти.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
Милевский четырьмя словами отреагировал на ошибку Нещерета в Классическом
27.04.2025, 21:36 16
Футбол
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем