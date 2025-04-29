Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Испании
Украинка уверенно переиграла в двух сетах Лусию Линарес Доминго
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Екла, Испания.
Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах Лусию Линарес Доминго (WTA 1128) из Испании. Дарья уступила сопернице лишь два гейма в первом сете, а во втором оставила испанку с «баранкой». Матч продолжался 55 минут. Теннисистки впервые встретились между собой в очном поединке.
ITF W50 Екла (Испания). Хард. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) [1] – Лусия Линарес Доминго (Іспанія) [WC] – 6:2, 6:0
23-летняя украинская теннисистка избегает грунтовые покрытия, предпочитая играть на харде.
На стадии 1/8 финала Дарья Снигур встретится с победителем пары Мадхурима Савант (Индия, WTA 1362) – Алиса Октябрева (WTA 571).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании
Карло Анчелотти покинет клуб после завершения сезона в Ла Лиге