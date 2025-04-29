Снигур пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 147) пробилась в 1/8 финала на хардовом турнире ITF W50 в Екла, Испания.

Украинка, получившая первый номер посева, уверенно переиграла в двух сетах Лусию Линарес Доминго (WTA 1128) из Испании. Дарья уступила сопернице лишь два гейма в первом сете, а во втором оставила испанку с «баранкой». Матч продолжался 55 минут. Теннисистки впервые встретились между собой в очном поединке.

ITF W50 Екла (Испания). Хард. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Лусия Линарес Доминго (Іспанія) [WC] – 6:2, 6:0

23-летняя украинская теннисистка избегает грунтовые покрытия, предпочитая играть на харде.

На стадии 1/8 финала Дарья Снигур встретится с победителем пары Мадхурима Савант (Индия, WTA 1362) – Алиса Октябрева (WTA 571).