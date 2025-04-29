Жеовани Кенда стал рекордсменом лиссабонского Спортинга

В матче 31-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде победил «Боавишту» со счетом 5:0.

Матч отметился не только покером Виктора Дьокереша.

Во втором тайме на поле появился 17-летний игрок «Спортинга» Джовани Квенда.

Этот матч стал для молодого игрока юбилейным, 50-м за клуб во всех турнирах.

Жеовани Кенда стал самым молодым игроком в истории лиссабонского «Спортинга», который сыграл 50 матчей за команду. Предыдущее достижение принадлежало Литосу в 1985 году.

17 лет – Жеовани Кенда (2025)

18 лет – Литос (1985)

В 50-ти матчах за клуб Кенда забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.