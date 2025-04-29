Жеовани Кенда стал рекордсменом лиссабонского Спортинга
17-летний игрок сыграл 50 матчей за клуб во всех турнирах
В матче 31-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» на выезде победил «Боавишту» со счетом 5:0.
Матч отметился не только покером Виктора Дьокереша.
Во втором тайме на поле появился 17-летний игрок «Спортинга» Джовани Квенда.
Этот матч стал для молодого игрока юбилейным, 50-м за клуб во всех турнирах.
Жеовани Кенда стал самым молодым игроком в истории лиссабонского «Спортинга», который сыграл 50 матчей за команду. Предыдущее достижение принадлежало Литосу в 1985 году.
17 лет – Жеовани Кенда (2025)
18 лет – Литос (1985)
В 50-ти матчах за клуб Кенда забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Geovany Quenda tornou-se no + jovem a cumprir 50 jogos pelo 🦁 Sporting— Playmaker (@playmaker_PT) April 29, 2025
+ jogos a realizar 50 jogos pelo Sporting:
17 anos: Geovany Quenda (2025)🔝
18 anos: Litos (1985)
19 anos, 1 mês: Quaresma (2002)
19 anos, 2 meses: Simão (1999)
19 anos, 3 meses: Tiago Tomás (2021) pic.twitter.com/EERbWI9IeI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок может быть сорван из-за отключения света в Испании
Антонио Рюдигер получил повреждение