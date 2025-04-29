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  4. Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Испания
29 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:07
1854
4

Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером

В клубе признали трансферные провалы

29 апреля 2025, 16:56 | Обновлено 29 апреля 2025, 17:07
1854
4
Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Жироны Дельфи Хели заявил, что наставник Мичел не будет уволен по итогам сезона, несмотря на то, что сейчас команда ведет борьбу за выживание.

В клубе признали, что минувшим летом не смогли найти замену лидерам Алейшу Гарсии, Артему Довбику и Савиньо.

«Мичел останется на новый сезон? Это абсолютно точно, тут нет сомнений. Именно этот тренер вывел нас на этот уровень, в Лигу чемпионов. И мы уже ему это сказали. Ответственность за нынешнюю ситуацию лежит не только на Мичеле, а на всех нас».

«Проблема не в тренере или в каком-то игроке. Взять работу на трансферном рынке. Далеко не все игроки показали себя так, как мы надеялись. Не нашли замену Алейшу Гарсии, Миовски (он заменил Артема Довбика – прим) не совсем оправдал надежды».

«Это ответственность клуба, спортивного менеджмента», – сказал Хели.

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Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) трансферы Ла Лиги трансферы
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 4
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MaximusOne
Пономаренка в аренду беріть, або Кухаревича купуйте.
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0
Gargantua81
так а кто "не все"? вернее сказать все провалились, даже регулярно играющий Крейчи.
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0
Первый Среди Равных
Мічєла вже різко перехотіли всі команди гранди європейського футболу 
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0
OKs100
Жирона скорее всего вылетит из Ла Лиги, но если не вылетит, то в следующем сезоне будет бороться за топ 5, чтобы вылететь уже через сезон.
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0
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