Довбик и не только. В Жироне признали ошибки и определились с тренером

Президент Жироны Дельфи Хели заявил, что наставник Мичел не будет уволен по итогам сезона, несмотря на то, что сейчас команда ведет борьбу за выживание.

В клубе признали, что минувшим летом не смогли найти замену лидерам Алейшу Гарсии, Артему Довбику и Савиньо.

«Мичел останется на новый сезон? Это абсолютно точно, тут нет сомнений. Именно этот тренер вывел нас на этот уровень, в Лигу чемпионов. И мы уже ему это сказали. Ответственность за нынешнюю ситуацию лежит не только на Мичеле, а на всех нас».

«Проблема не в тренере или в каком-то игроке. Взять работу на трансферном рынке. Далеко не все игроки показали себя так, как мы надеялись. Не нашли замену Алейшу Гарсии, Миовски (он заменил Артема Довбика – прим) не совсем оправдал надежды».

«Это ответственность клуба, спортивного менеджмента», – сказал Хели.