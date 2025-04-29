Экс-игрок Динамо рассказал, кто является лидером киевского клуба

Бывший футболист киевского «Динамо» Валерий Поркуян оценил игру столичного клуба в матче с «Шахтером» (2:2), а также выделил влияние на результат лидера команды Андрея Ярмоленко:

«Уступая с счетом 0:2 после первого тайма, игроки «Динамо» вышли на поле после перерыва с совсем другими установками. Было видно невооруженным глазом, что команда Александра Шовковского явно сделала выводы во время пребывания в раздевалке.

Допускаю, что тренерский штаб нашел нужные слова, которые положительным образом повлияли на футболистов. Динамовцы были заряжены на борьбу и сразу же стали прибирать игру к своим рукам. Следует отметить ветерана «Динамо» Ярмоленко, который ныне является настоящим лидером и авторитетом не только на поле, но и в раздевалке.

Если кто-то и говорит, что у этого футболиста из-за возраста уже нет тех или иных качеств – на это не стоит обращать внимание. Ведь у него есть опыт, а это главное. До матча с «Шахтером» Ярмоленко доказал свое высокое мастерство в трех играх подряд, забивая важные мячи. И хотя в поединке с «горняками» он не забил, однако внес вклад в вполне заслуженную ничью», – поделился мнением Поркуян.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 18 матчей в чемпионате, где забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.