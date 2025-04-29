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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 12:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:04
334
0

Разгромы от Металлиста 1925 и Буковины, победа Эпицентра

Обзор поединков Первой лиги

29 апреля 2025, 12:33 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:04
334
0
Разгромы от Металлиста 1925 и Буковины, победа Эпицентра
ФК Металлист 1925

В уик-энд состоялись очередные поединки Первой лиги. В этих встречах победы одержали «Металлист 1925», «Полтава», «Эпицентр», «Буковина», «Прикарпатье» и «Феникс-Мариуполь». В матче «Диназ» – «Подолье» была зафиксирована ничья 1:1. Единственные матч без забитых мячей был в Тернополе между «Нивой» и «Викторией». В целом интересно, что исход «обе забьют» был зафиксирован только в одном поединке из восьми, а именно во встрече «Диназа» и «Подолья».

Разгром тура

«Металлист 1925» разгромно победил «Агробизнес» со счетом 4:0, благодаря дублю Ари Моуры, а также голам Владлена Юрченко и Эрмира Рашицы.

Катеначчо тура

Возможно, по стилю игры это было и не катеначчо, но счет на табло соответствует такому наименованию. Имеются ввиду победы «Полтавы» над «Металлистом» и «Эпицентра» над «Кудровкой» с аналогичным счетом 1:0. В составе полтавчан точно пробил Игорь Коцюмака, а за коллектив из Каменец-Подольского забитым мячом отличился Даниил Кравчук.

Крепкий орешек тура

«Буковина» встречалась на выезде с ФК ЮКСА после кубкового матча с «Динамо», в котором она выиграла первый тайм, но уступила по итогам встречи 1:4.

У многих были вопросы: черновицкая команда после поражения от «Динамо» станет сильнее или у нее может быть кризис. Как оказалось, поединок с киевским грандом сделал «Буковину» сильнее и увереннее в себе. Коллектив из Черновцов победил на чужом поле со счетом 3:0 благодаря голам Ивана Тищенко, Даниила Гончарука и Олега Кожушко. Это говорит о том, что для «Буковины» матч с динамовцами дал свои плоды в плане улучшения своей игры.

Также стоит отметить, что команда из Черновцов играла без ряда ведущих футболистов, которые пропускали встречу по разным причинам. Это придает победе еще большего веса.

По поводу ФК ЮКСА стоит добавить, что команду на этот матч в качестве наставника впервые вывел Иван Остапов.

Капитан тура

Василий Цюцюра в очередной раз доказал, что он является настоящим лидером «Прикарпатья», а капитанская повязка у него на рукаве не только для красоты. В матче с «Металлургом» именно Цюцюра открыл счет, а Владислав Бучакчийский во втором тайме уже увеличил преимущество. Так коллектив из Ивано-Франковска добился выездной победы со счетом 0:2.

«Обе забьют» тура

Единственный поединок, в котором обе команды забили, состоялся в Демидове. Там сошлись «Диназ» и «Подолье». Первый тайм этого противостояния, как и весь матч, завершился вничью 1:1. Любопытно, что команда из Вышгорода вышла вперед, благодаря голу Даниила Кириченко, но гостям из Хмельницкого удалось сравнять счет только после автогола Андрея Волошина. То есть даже в этом матче исход «обе забьют» состоялся, благодаря только автоголу.

«Засуха» тура

Единственная нулевая ничья была зафиксирована в матче «Нива» – «Виктория». Интересно, что команды тренируют экс-вратарь Юрий Вирт и бывший защитник Анатолий Бессмертный. Может, поэтому и получилось, что больше в этой встрече была удачная игра футболистов оборонительного характера.

Дубли тура

Два гола Руслана Буряка помогли «Фениксу-Мариуполь» одержать победу над «Минаем» со счетом 2:0. Также отметим еще раз два гола Ари Моуры за «Металлист 1925».

ФК Металлист 1925

Голеадоры тура

Стоит обратить внимание на то, что главные претенденты на звание лучшего снайпера Первой лиги в этом туре забивали мячи. В тройке лидеров идут Кравчук из «Эпицентра» (11), Ари Моура из «Металлиста 1925» (10) и Цюцюра из «Прикарпатья» (8).

Чего ждать?

В следующем туре будет харьковское дерби между «Металлистом 1925» и «Металлистом». Интересным будет выезд «Эпицентра» в гости к ФК ЮКСА. Также стоит обратить на противостояние «Кудровка» – «Буковина» в контексте хорошей формы черновицкой команды и сможет ли она продолжить радовать своих фанатов.

Плей-офф за повышение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Эпицентр 18 12 5 1 31 - 13 41
2 Полтава 20 10 6 4 30 - 19 36
3 Кудровка 20 10 5 5 25 - 15 35
4 Металлист 1925 20 10 5 5 28 - 14 35
5 ЮКСА 20 9 5 6 36 - 28 32
6 Агробизнес 18 9 2 7 17 - 21 29
7 Буковина 18 7 6 5 17 - 14 27
8 Металлист 18 7 5 6 22 - 15 26
Полная таблица
Плей-офф за понижение Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Виктория 20 7 8 5 26 - 14 29
2 Феникс-Мариуполь 20 7 4 9 21 - 28 25
3 Прикарпатье 19 6 6 7 23 - 22 24
4 Нива Тернополь 19 6 6 7 23 - 22 24
5 Минай 19 5 5 9 15 - 26 20
6 Металлург Зп 20 4 7 9 18 - 28 19
7 Подолье 19 3 8 8 16 - 23 17
8 Диназ 20 3 5 12 16 - 40 14
9 Кремень 20 3 4 13 14 - 36 13
Полная таблица

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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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