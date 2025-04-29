ГАУФФ: «Как жили до появления электричества, и насколько это впечатляет»

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф давала послематчевое интервью после уверенной победы над швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (WTA 42) в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде, когда внезапно отключилось электричество.

Гауфф отметила, что на самом деле просила организаторов поставить ее 28 апреля вторым запуском на корте. Сейчас она впервые благодарна супервайзерам WTA за то, что они не выполнили ее просьбу.

«На данный момент самым сложным было то, что я не смогла принять душ после матча. Нет воды, поэтому пришлось воспользоваться детскими влажными салфетками, немного побрызгать духами и на этом закончить», – рассказала Гауфф через час после матча.

«Я даже не уверена, что мы сможем вернуться в отель, так как не работают светофоры. Это просто безумие – насколько сильно мы зависим от электричества. Это действительно поражает. Это заставляет задуматься о том, как жили люди до появления электричества, и насколько это впечатляет».