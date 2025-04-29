Игрок Динамо оценил шансы Александрии на титул УПЛ после игры с Шахтером
Николай Михайленко похвалил Руслана Ротаня и его команду
Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко, в свое время выступавший за «Александрию», оценил перспективы команды Руслана Ротаня на финише нынешнего сезона УПЛ.
– Сейчас главным конкурентом «Динамо» является даже не «Шахтер», а «Александрия». Это ваша бывшая команда, а ее главный тренер Руслан Ротань называл вас даже своим любимым футболистом. Как вы оцените прогресс «Александрии» в нынешнем сезоне?
– Хорошая команда с прекрасным коллективом и отличной атмосферой внутри коллектива. И на поле они показывают очень хорошую игру. Очень рад за них, хочу, чтобы и дальше «Александрия» была среди лидеров чемпионата Украины.
В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей. «Александрия» находится на второй строчке УПЛ с 60 баллами.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может пригласить Руслана Ротаня на тренерский мостик первой команды «горняков».
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