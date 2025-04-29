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Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:48
942
0

Игрок Динамо оценил шансы Александрии на титул УПЛ после игры с Шахтером

Николай Михайленко похвалил Руслана Ротаня и его команду

29 апреля 2025, 15:06 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:48
942
0
Игрок Динамо оценил шансы Александрии на титул УПЛ после игры с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко, в свое время выступавший за «Александрию», оценил перспективы команды Руслана Ротаня на финише нынешнего сезона УПЛ.

– Сейчас главным конкурентом «Динамо» является даже не «Шахтер», а «Александрия». Это ваша бывшая команда, а ее главный тренер Руслан Ротань называл вас даже своим любимым футболистом. Как вы оцените прогресс «Александрии» в нынешнем сезоне?

– Хорошая команда с прекрасным коллективом и отличной атмосферой внутри коллектива. И на поле они показывают очень хорошую игру. Очень рад за них, хочу, чтобы и дальше «Александрия» была среди лидеров чемпионата Украины.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей. «Александрия» находится на второй строчке УПЛ с 60 баллами.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может пригласить Руслана Ротаня на тренерский мостик первой команды «горняков».

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Николай Михайленко Динамо Киев Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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