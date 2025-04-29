Игрок Динамо оценил шансы Александрии на титул УПЛ после игры с Шахтером

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко, в свое время выступавший за «Александрию», оценил перспективы команды Руслана Ротаня на финише нынешнего сезона УПЛ.

– Сейчас главным конкурентом «Динамо» является даже не «Шахтер», а «Александрия». Это ваша бывшая команда, а ее главный тренер Руслан Ротань называл вас даже своим любимым футболистом. Как вы оцените прогресс «Александрии» в нынешнем сезоне?

– Хорошая команда с прекрасным коллективом и отличной атмосферой внутри коллектива. И на поле они показывают очень хорошую игру. Очень рад за них, хочу, чтобы и дальше «Александрия» была среди лидеров чемпионата Украины.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей. «Александрия» находится на второй строчке УПЛ с 60 баллами.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может пригласить Руслана Ротаня на тренерский мостик первой команды «горняков».