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Сборная УКРАИНЫ
29 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:39
265
1

Этот день в истории. 33 года назад сборная Украины сыграла свой первый матч

Подопечные Виктора Прокопенко уступили Венгрии со счетом 1:3

29 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:39
265
1
Этот день в истории. 33 года назад сборная Украины сыграла свой первый матч
Сборная Украины по футболу

29 апреля 1992 года сборная Украины по футболу сыграла первый матч в своей истории после провозглашения независимости страны. Национальная команда провела поединок в Ужгороде на стадионе «Авангард» против команды Венгрии.

Такой соперник был выбран по нескольким причинам: близкое географическое расположение, удобная логистика и тот факт, что Венгрия признала независимость Украины одной из первых.

Поединок завершился поражением украинской команды со счетом 1:3, а гол престижа был забит на последних минутах матча. В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине игры венгерские футболисты отправили в ворота соперника три мяча.

В составе победителей результативными действиями отметились Иштван Шаллои и Йожеф Киприч, который оформил дубль. Украинская команда ответила на 90-й минуте после забитого мяча от Ивана Гецко.

Интересно, что накануне этого матча возникли проблемы с формированием состава – из-за дефицита денег не удалось вызвать легионеров. Проблемы коснулись и игровой формы – Украина играла в футболках итальянского «Интера», на который пришили логотип национальной команды.

Товарищеский матч, 29 апреля 1992 года

Украина Венгрия – 1:3

Голы: Гецко, 90 – Шаллои, 61, Киприч, 70, 84 (пен)

Украина: Кутепов – Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк – Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий (к), Погодин (Сак) – Саленко (Гецко), Щербаков (С. Гусев). Главный тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузэр (Тамаш Балог) – Шимон, Лимпергер (Тибор Балог), Мартон (Иллеш), Винце – Леринц (Ковач), Монош, Телек, Липчеи – Киприч, Шаллои (Пишонт). Главный тренер: Эмерих Эней

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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DK2025
Онопко, Цымбаларь, Саленко сразу же за бабло перебежали играть за рашку. Как и Юран, Канчельскис, Онопко, Тернавский. Предлагали также Михайличенко и Олегу Кузнецову, но они наотрез отказались. Спорт уа, вы уж пишите обо всем, родина должна знать своих героев. И антигероев тоже...
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