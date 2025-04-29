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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:19
26
0

«Не должны допустить ни одной ошибки». Игрок ПСЖ – о матче с Арсеналом

Витинья ждет непростой дуэли на «Эмирейтс Стэдиум»

29 апреля 2025, 11:11 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:19
26
0
«Не должны допустить ни одной ошибки». Игрок ПСЖ – о матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник ПСЖ, Витинья, высказался относительно предстоящего противостояния с лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Местом проведения первого матча станет «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит 29 апреля в 22:00.

«Мы молодая команда, но, несмотря на это, имеем большой опыт. У нас была сложная фаза чемпионата против некоторых больших команд. Например, с «Арсеналом» во 2-м туре. И этот опыт нам сейчас очень поможет. Мы также играли в полуфинале прошлого года, и у нас тоже есть этот опыт. Мы сделаем все возможное, чтобы выступить еще лучше, чем в прошлом году.

Что думаю о последней игре с «Арсеналом»? Да мы проиграли, но это было очень давно. Этот матч, конечно, будет другим. Ставки тоже не такие, как раньше. Конечно, мы сделаем все, чтобы получить другой результат. Но мы останемся верными нашей философии, мы не изменим нашу манеру игры и будем иметь целью победу, это понятно.

Я ожидаю очень сложной игры для обеих команд. Знаю, что все будут решать мелкие детали. Мы не должны допустить ни одной ошибки. «Арсенал» – отличная команда, с сильным коллективом, и это, очевидно, их самое большое качество. Они играют вместе и чем-то похожи на нас. Это будет на самом деле замечательная игра.

Каждый футболист мечтает сыграть в таком матче. Мы очень сосредоточены, мы очень счастливы, что сможем стать участниками обоих поединков. Мы думаем только об этой игре. Поражение от «Ниццы» уже позади, и мы нацелены на полуфинал. Мы отдадим все силы, чтобы победить в этой игре.

Каждый раз, когда мы играли с английской командой, возникал вопрос физической подготовки. Но я думаю, что мы показали, что у нас есть все необходимое, чтобы соответствовать этому вызову. Но каждая игра отличается от других.

Есть ли фаворит в матче? Я не думаю. Первый матч мы играем на выезде, поэтому у них будет определенное преимущество. И у нас оно будет во втором матче. Я благодарю болельщиков, которые будут там, на стадионе, во вторник, мы чувствуем их поддержку на поле в каждой нашей игре. Они действительно придают нам дополнительных сил.

Усман Дембеле? Он лидер, который каждый раз выкладывается на все 100%. Он настолько сосредоточен на том, что делает на поле и в раздевалке. Он объединяет всех и придает нам уверенности. Он действительно лидер, особенно в этом смысле», – сказал Витинья.

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Андрей Витренко Источник: ФК ПСЖ
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