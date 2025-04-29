Организаторы сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено
Из украинских теннисисток первой стартует Элина Свитолина
Организаторы теннисного турнира в столице Испании сообщили, что электроснабжение в Caja Mágica полностью восстановлено.
Чтобы гарантировать правильную работу всего объекта, двери откроются в 11:00 утра, а дневная игровая сессия Mutua Madrid Open начнется в 12:00 (13:00 по Киеву), как и планировалось.
На турнире WTA 1000 в Мадриде, после устранения проблем с электроснабжением, на корт выйдут вторая и тринадцатая сеяные: Ига Свентек (Польша) – Диана Шнайдер.
Из украинских теннисисток первой стартует Элина Свитолина в матче против Марии Саккари из Греции.
Los suministros eléctricos han sido restablecidos en la Caja Mágica. Para garantizar el correcto funcionamiento de toda la instalación, la apertura de puertas se realizará a las 11:00 horas y la jornada comenzará a las 12:00 horas, como estaba previsto.#MMOPEN pic.twitter.com/OuWpAh9BCM— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2025
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