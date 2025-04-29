Организаторы сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено

Организаторы теннисного турнира в столице Испании сообщили, что электроснабжение в Caja Mágica полностью восстановлено.

Чтобы гарантировать правильную работу всего объекта, двери откроются в 11:00 утра, а дневная игровая сессия Mutua Madrid Open начнется в 12:00 (13:00 по Киеву), как и планировалось.

На турнире WTA 1000 в Мадриде, после устранения проблем с электроснабжением, на корт выйдут вторая и тринадцатая сеяные: Ига Свентек (Польша) – Диана Шнайдер.

Из украинских теннисисток первой стартует Элина Свитолина в матче против Марии Саккари из Греции.