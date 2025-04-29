Александрия определилась с будущим Ротаня на фоне слухов о Шахтере

Руководство «Александрии» инициировало начало переговоров с главным тренером команды Русланом Ротанем о продолжении сотрудничества. Об этом сказал журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «Александрии» намерено переподписать контракт с украинским специалистом. Нынешнее соглашение Ротаня с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, отставая от Динамо на четыре очка и имея отрыв от Шахтера в шесть баллов. В следующем туре команда Ротаня сыграет против житомирского Полесья. Встреча намечена на 4 мая, начало игры в 18:00.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может пригласить Руслана Ротаня на тренерский мостик первой команды «горняков».