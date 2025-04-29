Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия определилась с будущим Ротаня на фоне слухов о Шахтере
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 10:46 |
1419
0

Александрия определилась с будущим Ротаня на фоне слухов о Шахтере

В клубе, якобы, хотят подписать новый контракт с тренером

29 апреля 2025, 10:46 |
1419
0
Александрия определилась с будущим Ротаня на фоне слухов о Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine. Русланом Ротанем

Руководство «Александрии» инициировало начало переговоров с главным тренером команды Русланом Ротанем о продолжении сотрудничества. Об этом сказал журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «Александрии» намерено переподписать контракт с украинским специалистом. Нынешнее соглашение Ротаня с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Александрия занимает второе место турнирной таблицы УПЛ, отставая от Динамо на четыре очка и имея отрыв от Шахтера в шесть баллов. В следующем туре команда Ротаня сыграет против житомирского Полесья. Встреча намечена на 4 мая, начало игры в 18:00.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может пригласить Руслана Ротаня на тренерский мостик первой команды «горняков».

По теме:
Тренер Черноморца разнес Аниагбосо: «Бред какой-то. На рефлексе сработал»
Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Шахтер Донецк назначение тренера продление контракта Игорь Бурбас
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Футбол | 29 апреля 2025, 08:03 0
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Арсенал – ПСЖ. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 апреля в 22:00 по Киеву

ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа
Футбол | 29 апреля 2025, 08:13 3
ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа
ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа

Украинец намекнул, что планирует остаться в английском клубе

ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?
Бокс | 28.04.2025, 12:39
ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?
ВИДЕО. Дюбуа толкнул Усика во время дуэли взглядов. Что сделал украинец?
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Хоккей | 28.04.2025, 15:07
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Футбол | 28.04.2025, 12:19
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 9
Бокс
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 31
Футбол
Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 2:2. Камбек в Классико во Львове. Видео голов и обзор
27.04.2025, 20:23 7
Футбол
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
27.04.2025, 12:21 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем