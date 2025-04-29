Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпион Уимблдона-2022 и US Open-2024 дисквалифицирован на 18 месяцев
ATP
29 апреля 2025, 11:38 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:41
472
0

Чемпион Уимблдона-2022 и US Open-2024 дисквалифицирован на 18 месяцев

Австралийский теннисист Макс Перселл получил полтора года дисквалификации

29 апреля 2025, 11:38 | Обновлено 29 апреля 2025, 11:41
472
0
Чемпион Уимблдона-2022 и US Open-2024 дисквалифицирован на 18 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Перселл

Международное агентство по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA) 29 апреля официально подтвердило, что австралийский теннисист Макс Перселл был дисквалифицирован на 18 месяцев в соответствии с Антидопинговой программой тенниса (TADP).

27-летний Перселл, который в сентябре 2024 года достиг наивысшего в карьере мирового рейтинга в парном разряде – восьмая позиция, признался в нарушении статьи 2.2 TADP (использование запрещенного метода), получив внутривенные инфузии объемом более 500 мл 16 и 20 декабря 2023 года. Лимит в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и TADP составляет 100 мл за 12-часовой период.

12 декабря 2024 года ITIA направила игроку уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил (ADRV), и в тот же день игрок запросил добровольное временное отстранение, которое вступило в силу немедленно.

После тщательного расследования ITIA, которое включало в себя сбор доказательств и интервью с игроком, Перселл признался в нарушениях. Полное сотрудничество игрока и обмен информацией с ITIA позволили снизить санкции на 25%.

Время, отбытое в рамках добровольного временного отстранения, засчитывается в период дисквалификации. Таким образом, дисквалификация Перселла закончится 11 июня 2026 года. Игрок также потеряет результаты и призовые деньги с даты своего первого ADRV (16 декабря 2023 года) до своей первой последующей отрицательной допинг-контрольной пробы, которая была предоставлена 3 февраля 2024 года.

Генеральный директор ITIA Карен Мурхаус прокомментировала ситуацию: «Этот случай не связан с положительным результатом теста игрока на запрещенную субстанцию, но демонстрирует, что антидопинговые правила шире. Это также показывает, что ITIA рассматривает разведданные из ряда источников с главной целью защитить всех, на кого распространяются антидопинговые правила тенниса, и обеспечить равные условия для всех».

В течение срока дисквалификации Перселлу запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, санкционированные или санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциацией.

По теме:
«Если это правда». Эксперт назвал плюс для Челси от дисквалификации Мудрика
«Не тот человек». Экс-вратарь Шахтера высказался о допинге Мудрика
Все это ждут. Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрике
ITIA Макс Перселл допинг дисквалификация
Вячеслав Кулаковский Источник: International Tennis Integrity Agency
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо
Футбол | 29 апреля 2025, 09:43 3
«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо
«Передавайте привет экспертам». Леоненко назвал главного антигероя Динамо

Бывший футболист киевского клуба оценил игру Тараса Михавко

Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Футбол | 28 апреля 2025, 12:19 5
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал

Владислав Супряга вспомнил работу с Александром Хацкевичем

Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Бокс | 28.04.2025, 19:44
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Хоккей | 28.04.2025, 15:07
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 29.04.2025, 09:07
Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Мария Саккари. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 31
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 449
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
28.04.2025, 08:14
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем