Чемпион Уимблдона-2022 и US Open-2024 дисквалифицирован на 18 месяцев

Международное агентство по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA) 29 апреля официально подтвердило, что австралийский теннисист Макс Перселл был дисквалифицирован на 18 месяцев в соответствии с Антидопинговой программой тенниса (TADP).



27-летний Перселл, который в сентябре 2024 года достиг наивысшего в карьере мирового рейтинга в парном разряде – восьмая позиция, признался в нарушении статьи 2.2 TADP (использование запрещенного метода), получив внутривенные инфузии объемом более 500 мл 16 и 20 декабря 2023 года. Лимит в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и TADP составляет 100 мл за 12-часовой период.

12 декабря 2024 года ITIA направила игроку уведомление о потенциальном нарушении антидопинговых правил (ADRV), и в тот же день игрок запросил добровольное временное отстранение, которое вступило в силу немедленно.

После тщательного расследования ITIA, которое включало в себя сбор доказательств и интервью с игроком, Перселл признался в нарушениях. Полное сотрудничество игрока и обмен информацией с ITIA позволили снизить санкции на 25%.

Время, отбытое в рамках добровольного временного отстранения, засчитывается в период дисквалификации. Таким образом, дисквалификация Перселла закончится 11 июня 2026 года. Игрок также потеряет результаты и призовые деньги с даты своего первого ADRV (16 декабря 2023 года) до своей первой последующей отрицательной допинг-контрольной пробы, которая была предоставлена 3 февраля 2024 года.

Генеральный директор ITIA Карен Мурхаус прокомментировала ситуацию: «Этот случай не связан с положительным результатом теста игрока на запрещенную субстанцию, но демонстрирует, что антидопинговые правила шире. Это также показывает, что ITIA рассматривает разведданные из ряда источников с главной целью защитить всех, на кого распространяются антидопинговые правила тенниса, и обеспечить равные условия для всех».

В течение срока дисквалификации Перселлу запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные мероприятия, санкционированные или санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon и USTA) или любой национальной ассоциацией.