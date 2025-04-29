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Испания
29 апреля 2025, 10:31 |
669
0

Неожиданно. Главный тренер Барселоны попросил команду следить за яйцами

Ханс-Дитер Флик уделяет внимание различным мелочам

29 апреля 2025, 10:31 |
669
0
Неожиданно. Главный тренер Барселоны попросил команду следить за яйцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб одолел соперника в дополнительное время со счетом 3:2.

После успеха в турнире, испанская пресса опубликовала материал о наставнике каталонского клуба Ханс-Дитер Флике и его требованиях в клубе. Сообщается, что тренер очень негативно относится к опозданиям на тренировки. Футболисты, которые не приходят вовремя на занятия, не попадают в стартовый состав на следующую игру.

Кроме того, Флик очень трепетно относится к питанию и постоянно следит за рационом своих подопечных. Недавно в «Барселоне» поменялся поставщик некоторых продуктов, после чего тренер попросил команду внимательно следить за... куриными яйцами. Специалист требует от руководства тщательного контроля за всеми продуктами.

Также, Ханс-Дитер ввел обязательный дресс-код – когда он возглавил «Барселону», ему не понравилось, что футболисты постоянно посещают важные мероприятия в разной одежде. По этой причине в команде был внедрен обязательный стиль, которого должен придерживаться каждый игрок и тренер.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ханс-Дитер Флик
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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