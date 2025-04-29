Неожиданно. Главный тренер Барселоны попросил команду следить за яйцами

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании, в котором сошлись «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб одолел соперника в дополнительное время со счетом 3:2.

После успеха в турнире, испанская пресса опубликовала материал о наставнике каталонского клуба Ханс-Дитер Флике и его требованиях в клубе. Сообщается, что тренер очень негативно относится к опозданиям на тренировки. Футболисты, которые не приходят вовремя на занятия, не попадают в стартовый состав на следующую игру.

Кроме того, Флик очень трепетно относится к питанию и постоянно следит за рационом своих подопечных. Недавно в «Барселоне» поменялся поставщик некоторых продуктов, после чего тренер попросил команду внимательно следить за... куриными яйцами. Специалист требует от руководства тщательного контроля за всеми продуктами.

Также, Ханс-Дитер ввел обязательный дресс-код – когда он возглавил «Барселону», ему не понравилось, что футболисты постоянно посещают важные мероприятия в разной одежде. По этой причине в команде был внедрен обязательный стиль, которого должен придерживаться каждый игрок и тренер.