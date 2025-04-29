Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы подопечных Александра Шовковского на победу в чемпионате в нынешнем сезоне:

– Сейчас четыре тура до финиша, у «Динамо» достаточно хороший отрыв. Можно сказать, что они его уже не потеряют? Или все же немного рано говорить об этом?

– Подождите, отрыв от кого? От «Шахтера»? С «Шахтером» все понятно после последней игры (с «Динамо» – 2:2). Там «Александрия» дышит в затылок. Тоже не стоит ее сбрасывать со счетов. Чем ближе концовка, тем больше ответственность, больше волнение как у «Динамо», так и у «Александрии».

Поэтому я думаю, что концовка нас ждет очень интересная. «Полесье» может немного испортить нервы «Динамо». А «Ингулец» и «Черноморец»... Если уж такие команды не побеждать, то... Но это футбол. Все может быть. Там и «Заря» не очень высоко идет, а едва сыграли с ней вничью.

Торопиться никуда не надо. Сейчас еще сыграть несколько туров, а потом какая-нибудь картина прояснится. Или наоборот все больше запутается. Однако я уверен, что «Динамо» не должно, по всем показателям, потерять чемпионский сезон, – считает Шацких.