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  4. Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 09:09 |
733
0

Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»

Максим Шацких прокомментировал шансы киевского клуба на титул

29 апреля 2025, 09:09 |
733
0
Легенда Динамо: «С Шахтером все понятно, а Александрия дышит в затылок»
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы подопечных Александра Шовковского на победу в чемпионате в нынешнем сезоне:

– Сейчас четыре тура до финиша, у «Динамо» достаточно хороший отрыв. Можно сказать, что они его уже не потеряют? Или все же немного рано говорить об этом?

– Подождите, отрыв от кого? От «Шахтера»? С «Шахтером» все понятно после последней игры (с «Динамо» – 2:2). Там «Александрия» дышит в затылок. Тоже не стоит ее сбрасывать со счетов. Чем ближе концовка, тем больше ответственность, больше волнение как у «Динамо», так и у «Александрии».

Поэтому я думаю, что концовка нас ждет очень интересная. «Полесье» может немного испортить нервы «Динамо». А «Ингулец» и «Черноморец»... Если уж такие команды не побеждать, то... Но это футбол. Все может быть. Там и «Заря» не очень высоко идет, а едва сыграли с ней вничью.

Торопиться никуда не надо. Сейчас еще сыграть несколько туров, а потом какая-нибудь картина прояснится. Или наоборот все больше запутается. Однако я уверен, что «Динамо» не должно, по всем показателям, потерять чемпионский сезон, – считает Шацких.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия Максим Шацких
Николай Титюк Источник: Динамомания
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