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  4. Уже четыре года. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер
Украина. Премьер лига
29 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:19
124
0

Уже четыре года. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер

Статистика последних Класико – явно не в пользу киевского клуба

29 апреля 2025, 05:59 | Обновлено 29 апреля 2025, 06:19
124
0
Уже четыре года. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер
ФК Динамо

Ничья в 26-м туре УПЛ против Шахтера (2:2) продолжила неудачную серию Динамо в противостояниях с горняками.

Киевляне не могут одолеть принципиального соперника уже 8 матчей подряд: 7 раз во встречах чемпионата Украины и еще раз в поединке за Суперкубок.

За этот период «Динамо» потерпело четыре поражения и четыре раза сыграло вничью.

Последний раз бело-синие побеждали «Шахтер» 17 апреля 2021 года – тогда минимальную победу (1:0) команде принес гол Карлоса де Пены.

Статистика. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев статистика Карлос де Пена
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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