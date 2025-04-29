Уже четыре года. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер
Статистика последних Класико – явно не в пользу киевского клуба
Ничья в 26-м туре УПЛ против Шахтера (2:2) продолжила неудачную серию Динамо в противостояниях с горняками.
Киевляне не могут одолеть принципиального соперника уже 8 матчей подряд: 7 раз во встречах чемпионата Украины и еще раз в поединке за Суперкубок.
За этот период «Динамо» потерпело четыре поражения и четыре раза сыграло вничью.
Последний раз бело-синие побеждали «Шахтер» 17 апреля 2021 года – тогда минимальную победу (1:0) команде принес гол Карлоса де Пены.
Статистика. Динамо 8 матчей подряд не может обыграть Шахтер
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