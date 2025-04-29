Джокер Лацио стал рекордсменом клуба

В матче 34-го тура итальянской Серии А Лацио дома сыграл вничью с Пармой со счетом 2:2.

На дубль игрока Пармы Якоба Ондрейки своими двумя голами ответил Педро, который вышел во втором тайме на замену.

37-летний испанский игрок Лацио уже забил 7 голов в сезоне Серии А после выхода на замену.

Это является рекордным показателем для Лацио, начиная с сезона 1994/95, когда начали начислять 3 очка за победу в матче.

Предыдущее достижение принадлежало Томмазо Рокки, который в сезоне 2008/09 забил 6 голов после выходов на замену.

7 - Педро (2024/25)

6 - Томмазо Рокки (2008/09)