Джокер Лацио стал рекордсменом клуба
Римляне усилиями Педро спасли матч против Пармы
В матче 34-го тура итальянской Серии А Лацио дома сыграл вничью с Пармой со счетом 2:2.
На дубль игрока Пармы Якоба Ондрейки своими двумя голами ответил Педро, который вышел во втором тайме на замену.
37-летний испанский игрок Лацио уже забил 7 голов в сезоне Серии А после выхода на замену.
Это является рекордным показателем для Лацио, начиная с сезона 1994/95, когда начали начислять 3 очка за победу в матче.
Предыдущее достижение принадлежало Томмазо Рокки, который в сезоне 2008/09 забил 6 голов после выходов на замену.
- 7 - Педро (2024/25)
- 6 - Томмазо Рокки (2008/09)
Pedro è il Panini Player Of The Match di #LazioParma 🏆 pic.twitter.com/rW1R76HU2i— Lega Serie A (@SerieA) April 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому боксеру пригрозил бывший боксер Джордж Фокс
Вечером 29 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов