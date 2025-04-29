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29 апреля 2025, 04:03 |
19
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

29 апреля 2025, 04:03 |
19
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Хиляль – Аль-Ахли

Ggbet 2.38 – 3.84 – 2.68

22:00 Арсенал – ПСЖ

Ggbet 2.19 – 3.53 – 3.56

22:30 Каза Пия – Эшторил

Ggbet 2.35 – 3.06 – 3.34

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Мария Саккари

Ggbet 1.43 – 2.84

22:30 Марта Костюк – Анастасия Потапова

Ggbet 2.08 – 1.75

КИБЕРСПОРТ

17:00 Passion UA – Fnatic

Ggbet 1.98 – 1.77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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