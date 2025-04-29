СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Хиляль – Аль-Ахли

2.38 – 3.84 – 2.68

22:00 Арсенал – ПСЖ

2.19 – 3.53 – 3.56

22:30 Каза Пия – Эшторил

2.35 – 3.06 – 3.34

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Мария Саккари

1.43 – 2.84

22:30 Марта Костюк – Анастасия Потапова

2.08 – 1.75

КИБЕРСПОРТ

17:00 Passion UA – Fnatic

1.98 – 1.77