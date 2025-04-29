Другие новости29 апреля 2025, 04:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 29 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
29 апреля 2025, 04:03 |
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Во вторник, 29 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Аль-Хиляль – Аль-Ахли
22:00 Арсенал – ПСЖ
22:30 Каза Пия – Эшторил
ТЕННИС
15:30 Элина Свитолина – Мария Саккари
22:30 Марта Костюк – Анастасия Потапова
КИБЕРСПОРТ
17:00 Passion UA – Fnatic
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