29 апреля лондонский Арсенал примет французский ПСЖ на стадионе Эмирейтс в матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Главный рефери предстоящего поединка – Славко Винчич.

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Ответная встреча состоится 7 мая на Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале еврокубка сыграет либо против Барселоны, либо против Интера.

Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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