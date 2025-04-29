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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:43
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0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ

Первый полуфинальный матч еврокубка состоится 29 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

29 апреля 2025, 03:34 | Обновлено 29 апреля 2025, 03:43
15
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

29 апреля лондонский Арсенал примет французский ПСЖ на стадионе Эмирейтс в матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Главный рефери предстоящего поединка – Славко Винчич.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная встреча состоится 7 мая на Парк-де-Пренс в Париже. Победитель противостояния в финале еврокубка сыграет либо против Барселоны, либо против Интера.

Цвета канониров защищает украинский футболист Александр Зинченко.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Арсенал – ПСЖ

Арсенал – ПСЖ
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Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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