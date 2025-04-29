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Бельгия
29 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:21
106
0

Юнион удержал ничью с Брюгге и продолжает лидировать в чемпионате

Продолжается борьба за чемпионство в Бельгии.

29 апреля 2025, 05:05 | Обновлено 29 апреля 2025, 05:21
106
0
Юнион удержал ничью с Брюгге и продолжает лидировать в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бельгии были сыграны матчи 6-го тура «чемпионской группы».

«Юнион Сен-Жилуаз» встречался с «Брюгге». Гости бросили все силы, чтобы забить гол и вырвать победу над соперником, но не удалось. В итоге нулевая ничья, которая играет в пользу хозяев.

«Генк» у себя на поле уступил «Антверпену». Единственный гол был забит с пенальти.

«Гент» в меньшинстве не смог удержать ничейный результат против «Андерлехта» 0:1.

Лига Жупиле. Чемпионская группа

Юнион – Брюгге – 0:0

Генк – Антверпен – 0:1

Гол: Чери, 35 (пенальти)

Гент – Андерлехт – 0:1

Гол: Дендонкер, 76

Турнирная таблица

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 36 20 11 5 62 - 27 44
2 Брюгге 36 21 9 6 76 - 39 43
3 Генк 36 23 6 7 63 - 39 41
4 Андерлехт 36 17 7 12 57 - 33 33
5 Антверпен 36 13 12 11 52 - 42 28
6 Гент 36 12 12 12 42 - 51 26
Полная таблица

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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