Юнион удержал ничью с Брюгге и продолжает лидировать в чемпионате

В чемпионате Бельгии были сыграны матчи 6-го тура «чемпионской группы».

«Юнион Сен-Жилуаз» встречался с «Брюгге». Гости бросили все силы, чтобы забить гол и вырвать победу над соперником, но не удалось. В итоге нулевая ничья, которая играет в пользу хозяев.

«Генк» у себя на поле уступил «Антверпену». Единственный гол был забит с пенальти.

«Гент» в меньшинстве не смог удержать ничейный результат против «Андерлехта» 0:1.

Лига Жупиле. Чемпионская группа

Юнион – Брюгге – 0:0

Генк – Антверпен – 0:1

Гол: Чери, 35 (пенальти)

Гент – Андерлехт – 0:1

Гол: Дендонкер, 76

Турнирная таблица