Юнион удержал ничью с Брюгге и продолжает лидировать в чемпионате
Продолжается борьба за чемпионство в Бельгии.
В чемпионате Бельгии были сыграны матчи 6-го тура «чемпионской группы».
«Юнион Сен-Жилуаз» встречался с «Брюгге». Гости бросили все силы, чтобы забить гол и вырвать победу над соперником, но не удалось. В итоге нулевая ничья, которая играет в пользу хозяев.
«Генк» у себя на поле уступил «Антверпену». Единственный гол был забит с пенальти.
«Гент» в меньшинстве не смог удержать ничейный результат против «Андерлехта» 0:1.
Лига Жупиле. Чемпионская группа
Юнион – Брюгге – 0:0
Генк – Антверпен – 0:1
Гол: Чери, 35 (пенальти)
Гент – Андерлехт – 0:1
Гол: Дендонкер, 76
Турнирная таблица
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|36
|20
|11
|5
|62 - 27
|44
|2
|Брюгге
|36
|21
|9
|6
|76 - 39
|43
|3
|Генк
|36
|23
|6
|7
|63 - 39
|41
|4
|Андерлехт
|36
|17
|7
|12
|57 - 33
|33
|5
|Антверпен
|36
|13
|12
|11
|52 - 42
|28
|6
|Гент
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|26
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