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30 апреля 2025, 00:03 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:07
924
2

Новый рейтинг Золотого мяча после матча Барселона – Реал. Кто теперь лидер?

Лидером списка остался Рафинья

30 апреля 2025, 00:03 | Обновлено 30 апреля 2025, 00:07
924
2
Новый рейтинг Золотого мяча после матча Барселона – Реал. Кто теперь лидер?
GOAL

Известный портал Goal впервые с 15 апреля 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Рейтинг был обновлен после таких знаковых событий как финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) и чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ.

Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

Второе место списка занимает французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним следует Ламин Ямаль из «Барселоны».

Из пятерки лидеров вылетел Роберт Левандовски, его место на четвертой позиции занял Педри. Пятерку лидеров замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Лидеры «Реала» снова опустились в рейтинге, Килиан Мбаппе теперь – 10-й, а Винисиус Жуниор – 13-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:

  1. Рафинья Диас («Барселона»);
  2. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  3. Ламин Ямаль («Барселона»);
  4. Педри («Барселона»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Роберт Левандовски («Барселона»);
  7. Деклан Райс («Арсенал»);
  8. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  9. Гарри Кейн («Бавария»);
  10. Килиан Мбаппе («Реал»)
  11. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  12. Джуд Беллингем («Реал»);
  13. Винисиус Жуниор («Реал»);
  14. Витинья («ПСЖ»);
  15. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
  16. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
  17. Майкл Олисе («Бавария»);
  18. Букайо Сака («Арсенал»);
  19. Александер Исак («Ньюкасл»);
  20. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

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Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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Saar
А де , млять, Родрі!???? взяв ЗМ і ні слуху- ні духу
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