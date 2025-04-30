Новый рейтинг Золотого мяча после матча Барселона – Реал. Кто теперь лидер?

Известный портал Goal впервые с 15 апреля 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Рейтинг был обновлен после таких знаковых событий как финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) и чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ.

Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.

Второе место списка занимает французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним следует Ламин Ямаль из «Барселоны».

Из пятерки лидеров вылетел Роберт Левандовски, его место на четвертой позиции занял Педри. Пятерку лидеров замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Лидеры «Реала» снова опустились в рейтинге, Килиан Мбаппе теперь – 10-й, а Винисиус Жуниор – 13-й.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025: