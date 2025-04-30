Новый рейтинг Золотого мяча после матча Барселона – Реал. Кто теперь лидер?
Лидером списка остался Рафинья
Известный портал Goal впервые с 15 апреля 2025 года обновил рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Рейтинг был обновлен после таких знаковых событий как финал Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) и чемпионства «Ливерпуля» в АПЛ.
Лидером рейтинга остался вингер «Барселоны» Рафинья Диас, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку Лиги чемпионов 2024/25.
Второе место списка занимает французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле, а за ним следует Ламин Ямаль из «Барселоны».
Из пятерки лидеров вылетел Роберт Левандовски, его место на четвертой позиции занял Педри. Пятерку лидеров замкнул Мохамед Салах из «Ливерпуля».
Лидеры «Реала» снова опустились в рейтинге, Килиан Мбаппе теперь – 10-й, а Винисиус Жуниор – 13-й.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2025:
- Рафинья Диас («Барселона»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Педри («Барселона»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Роберт Левандовски («Барселона»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Лаутаро Мартинес («Интер»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Джуд Беллингем («Реал»);
- Винисиус Жуниор («Реал»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Дезире Дуэ («ПСЖ»);
- Виктор Дьокереш («Спортинг»);
- Майкл Олисе («Бавария»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Александер Исак («Ньюкасл»);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
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