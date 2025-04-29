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29 апреля 2025, 00:01 |
425
1

Бывший игрок Ман Сити входит в число самых богатых людей Великобритании

История Риса Уабары впечатляет

29 апреля 2025, 00:01 |
425
1
Бывший игрок Ман Сити входит в число самых богатых людей Великобритании
Instagram. Рис Уабара

Бывший выпускник академии «Манчестер Сити» Рис Уабара стал одним из самых богатых экс-футболистов, завершив карьеру в 26 лет и основав модный бренд Maniere De Voir, стоимость которого оценивается в 83 миллиона фунтов стерлингов.

Уабара сыграл один матч в Премьер-лиге за «Сити» после перехода в их академию в 2007 году. Он выступал в аренде за «Ипсвич», «Олдхэм», «Блэкпул», а затем подписал постоянный контракт с «Донкастером» в 2014 году. В 2017 году завершил футбольную карьеру, проведя 148 профессиональных матчей.

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Свой модный бренд он основал в 2013 году, вдохновившись советом друга Льюиса Моргана, сооснователя Gymshark. Уабара вложил 15 тысяч фунтов, а Морган получил 17% доли. Уже в первый год бизнес заработал миллион фунтов. Совмещать футбол и бизнес оказалось тяжело, и Уабара полностью сосредоточился на Maniere De Voir.

Компания, начавшая с продажи онлайн, в 2023 году открыла первый магазин на Оксфорд-стрит в Лондоне, а затем анонсировала открытие второго магазина в Нью-Йорке. Среди поклонников бренда — Энтони Джошуа и Рахим Стерлинг.

В 2024 году состояние Уабары достигло 83 миллионов фунтов. Он занял 33-е место в списке молодых богачей по версии Sunday Times и выкупил долю Моргана за 9,4 миллиона фунтов, став полным владельцем компании.

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фото lifestyle Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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Wlad West
Судя по одежке - черножоаый рогуль.
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