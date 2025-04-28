Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как дети экс-футболиста Динамо радовались голу в ворота Шахтера
Другие новости
28 апреля 2025, 23:27 |
741
1

ВИДЕО. Как дети экс-футболиста Динамо радовались голу в ворота Шахтера

Дети Кравца поддерживают Динамо Киев

28 апреля 2025, 23:27 |
741
1
ВИДЕО. Как дети экс-футболиста Динамо радовались голу в ворота Шахтера
Instagram. Дети Артема и Анны Кравец

Анна Кравец, бывшая жена Артема Кравца, поделилась видео, на котором их сыновья с энтузиазмом болеют за любимое «Динамо» во время матча с «Шахтером».

Искренние эмоции мальчиков впечатлили футбольных болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Видео, быстро ставшее популярным, показывает детей в футболках «Динамо», которые бурно радуются забитому голу Владислава Кабаева.

Чувствуется, что футбольная страсть в этой семье присутствует даже дома: они – настоящий фаны киевлян.

По теме:
Это худший матч. Хавбек Вереса объяснил крупное поражение от Ворсклы
ФОТО. Украинский футболист сделал предложение прямо на поле. Милота дня
Форвард Динамо: «За меня давали 15 миллионов евро, но клуб захотел...»
видео видео-реклама Артем Кравец Анна Кравец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Кабаев
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Футбол | 28 апреля 2025, 08:45 0
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико

Испанский вингер выделил Франа Гарсию

Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Футбол | 28 апреля 2025, 08:55 7
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо

Экс-игрок киевлян лаконично прокомментировал поединок

Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Теннис | 28.04.2025, 19:39
Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Это редкое атмосферное явление. Когда возобновят турнир в Мадриде?
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 28.04.2025, 23:00
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Бокс | 28.04.2025, 03:47
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
А я в это время выбросил телевизор в окно!
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
27.04.2025, 02:59 7
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
28.04.2025, 02:51 3
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 5
Футбол
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
27.04.2025, 02:50 1
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
28.04.2025, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем