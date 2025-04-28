ВИДЕО. Как дети экс-футболиста Динамо радовались голу в ворота Шахтера

Анна Кравец, бывшая жена Артема Кравца, поделилась видео, на котором их сыновья с энтузиазмом болеют за любимое «Динамо» во время матча с «Шахтером».

Искренние эмоции мальчиков впечатлили футбольных болельщиков.

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Видео, быстро ставшее популярным, показывает детей в футболках «Динамо», которые бурно радуются забитому голу Владислава Кабаева.

Чувствуется, что футбольная страсть в этой семье присутствует даже дома: они – настоящий фаны киевлян.