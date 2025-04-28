ФОТО. «Идиот!». Легенда футбола жестко прошелся по парню своей дочери

Алан Ширер поделился забавной историей о том, как парень его дочери добирался на Лондонский марафон.

24-летний сын легенды «Ньюкасла» Уилл пробежал марафонскую дистанцию в 26,2 мили, а поддержать его приехала вся семья, включая старшую сестру Хлои и её бойфренда — бывшего регбиста Микки Янга.

После победы «Ньюкасла» над «Ипсвичем» (3:0) Янг собирался сесть на поезд в Лондон, но по ошибке уехал в Эдинбург. Чтобы вернуться, ему пришлось купить билет на ночной Mega Bus за £30. В Лондон он прибыл только в 6:45 утра.

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Ширер в подкасте The Rest is Football пошутил: «И этот человек собирается заботиться о моей дочери? Остановки были в Данбаре, Лидсе и Шеффилде. Идиот!».

История вызвала бурный смех у ведущих подкаста Гарри Линекера и Майки Ричардса.

Уилл финишировал с результатом около 4 часов 30 минут, собирая средства для Фонда Алана Ширера. В Instagram Алан поздравил сына: «Ты молодец! Горжусь тобой!».