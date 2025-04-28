ФОТО. Как проводит свой выходной Лионель Месси и его семья
Лионель Месси не может без футбола
Лионель Месси провёл время с семьёй во время отдыха в «Интер Майами», угостив сына огромным кусочком пиццы.
Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» наблюдал за матчем против «Далласа» с трибуны вместе с Луисом Суаресом — оба не попали в заявку Хавьера Маскерано.
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«Интер Майами» упустил победу: ведя 3:1, команда уступила 3:4, прервав свою беспроигрышную серию в сезоне МЛС-2025.
Также жена футболиста поделилась публикацией с кадрами игры младшего сына – Чиро.
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