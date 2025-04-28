Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как проводит свой выходной Лионель Месси и его семья
Другие новости
28 апреля 2025, 22:01 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:05
765
0

ФОТО. Как проводит свой выходной Лионель Месси и его семья

Лионель Месси не может без футбола

28 апреля 2025, 22:01 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:05
765
0
ФОТО. Как проводит свой выходной Лионель Месси и его семья
Instagram. Лионель Месси

Лионель Месси провёл время с семьёй во время отдыха в «Интер Майами», угостив сына огромным кусочком пиццы.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» наблюдал за матчем против «Далласа» с трибуны вместе с Луисом Суаресом — оба не попали в заявку Хавьера Маскерано.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Интер Майами» упустил победу: ведя 3:1, команда уступила 3:4, прервав свою беспроигрышную серию в сезоне МЛС-2025.

Также жена футболиста поделилась публикацией с кадрами игры младшего сына – Чиро.

По теме:
ФОТО. «Идиот!». Легенда футбола жестко прошелся по парню своей дочери
ФОТО. Украинский футболист сделал предложение прямо на поле. Милота дня
ФОТО. Как Дария Билодид ищет новые силы и мотивацию
фото lifestyle Лионель Месси Антонела Роккуццо Интер Майами Матео Месси
Максим Лапченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Футбол | 28 апреля 2025, 05:49 0
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2

Способствовала этому ничья в матче Гавр – Монако

Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Футбол | 28 апреля 2025, 23:00 0
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала

Карло Анчелотти покинет клуб после завершения сезона в Ла Лиге

Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Футбол | 28.04.2025, 20:47
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Футбол | 28.04.2025, 02:51
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
Лидер Реала назвал человека, из-за которого сливочные проиграли Барселоне
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Футбол | 28.04.2025, 07:45
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Несколько досадно». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
Были слезы. Известно, что сказал Куртуа Анчелотти после фиаско в Кубке
27.04.2025, 09:01 8
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 5
Футбол
Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица
Завершился ЧМ по хоккею U-18 с участием Украины. Итоговая таблица
27.04.2025, 07:35 1
Хоккей
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 462
Футбол
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
27.04.2025, 11:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем