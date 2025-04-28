Украина. Премьер лига28 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:19
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Молодой игрок Кривбасса досрочно завершил сезон. Всему виной травма
Ярослав Шевченко оказался в лазарете клуба после тренировки
28 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:19
269
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18-летний полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко попал в лазарет команды и выбыл до конца текущего сезона.
По официальной информации клуба, игрок получил травму голеностопа на тренировке. Ожидается, что восстановление продлится около месяца.
Лишь недавно, в начале марта, футболист заключил долгосрочный контракт с командой из Кривого Рога.
В текущем сезоне Ярослав сыграл 6 матчей за «Кривбасс». Отличиться голом или ассистом Шевченко пока не успел.
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