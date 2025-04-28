Молодой игрок Кривбасса досрочно завершил сезон. Всему виной травма

18-летний полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко попал в лазарет команды и выбыл до конца текущего сезона.

По официальной информации клуба, игрок получил травму голеностопа на тренировке. Ожидается, что восстановление продлится около месяца.

Лишь недавно, в начале марта, футболист заключил долгосрочный контракт с командой из Кривого Рога.

В текущем сезоне Ярослав сыграл 6 матчей за «Кривбасс». Отличиться голом или ассистом Шевченко пока не успел.