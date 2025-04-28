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  4. Молодой игрок Кривбасса досрочно завершил сезон. Всему виной травма
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:19
269
0

Молодой игрок Кривбасса досрочно завершил сезон. Всему виной травма

Ярослав Шевченко оказался в лазарете клуба после тренировки

28 апреля 2025, 20:17 | Обновлено 28 апреля 2025, 20:19
269
0
Молодой игрок Кривбасса досрочно завершил сезон. Всему виной травма
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

18-летний полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко попал в лазарет команды и выбыл до конца текущего сезона.

По официальной информации клуба, игрок получил травму голеностопа на тренировке. Ожидается, что восстановление продлится около месяца.

Лишь недавно, в начале марта, футболист заключил долгосрочный контракт с командой из Кривого Рога.

В текущем сезоне Ярослав сыграл 6 матчей за «Кривбасс». Отличиться голом или ассистом Шевченко пока не успел.

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Ярослав Шевченко Кривбасс Кривой Рог травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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