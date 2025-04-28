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  4. «You'll Never Walk Alone». Экс-тренер поздравил Ливерпуль с чемпионством
Англия
28 апреля 2025, 20:10 |
613
0

«You'll Never Walk Alone». Экс-тренер поздравил Ливерпуль с чемпионством

«Мерсисайдцы» выиграли АПЛ сразу же после ухода Юргена Клоппа

28 апреля 2025, 20:10 |
613
0
«You'll Never Walk Alone». Экс-тренер поздравил Ливерпуль с чемпионством
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил клуб с чемпионством в Английской Премьер-лиге.

«Очень благодарен за прошлое и, конечно же, безгранично счастлив за настоящее, и я позитивно настроен на будущее! Поздравляю «Ливерпуль». You'll Never Walk Alone», – написал Клопп в своих соцсетях.

Юрген Клопп работал главным тренером «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. За это время немецкий тренер однажды выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Дважды побеждал в Кубке английской лиги, а еще один раз торжествовал в Суперкубках Англии и УЕФА. Также выигрывал Клубный чемпионат мира.

Напомним, что «Ливерпуль» оформил заблаговременное чемпионство после разгрома «Тоттенхэма».

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Английская Премьер-лига Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Тоттенхэм Ливерпуль - Тоттенхэм
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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