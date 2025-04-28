«You'll Never Walk Alone». Экс-тренер поздравил Ливерпуль с чемпионством

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил клуб с чемпионством в Английской Премьер-лиге.

«Очень благодарен за прошлое и, конечно же, безгранично счастлив за настоящее, и я позитивно настроен на будущее! Поздравляю «Ливерпуль». You'll Never Walk Alone», – написал Клопп в своих соцсетях.

Юрген Клопп работал главным тренером «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. За это время немецкий тренер однажды выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Дважды побеждал в Кубке английской лиги, а еще один раз торжествовал в Суперкубках Англии и УЕФА. Также выигрывал Клубный чемпионат мира.

Напомним, что «Ливерпуль» оформил заблаговременное чемпионство после разгрома «Тоттенхэма».