Манчестер Юнайтед представил новую форму в ретро-стиле
Посвящён комплект победе в Кубке обладателей кубков 1991 года
«Манчестер Юнайтед» презентовал новую экипировку в стиле 90-х годов.
Сообщается, что серия посвящена победе в Кубке обладателей кубков 1991 года.
Компания Adidas создала точную копию футболки, в которой играли «красные дьяволы» в финале.
Красно-белые в Кубке обладателей кубков 1991 стартовали с победы над венгерским ФК «Печ» (2:0, 1:0). Далее команда разобралась с валлийским "Рексхемом" (3:0, 2:0).
В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» одолел французский «Монпелье» (1:1, 2:0). В полуфинале была обыграна польская «Легия» (3:1, 1:1).
Финальной задачей было обыграть «Барселону», с которой команда справилась (2:1).
Кстати, «Барселона» в том розыгрыше на стадии четвертьфинала обыграла киевское «Динамо» (3:2, 1:1).
Que tá bonita, isso tá mesmo! 🤩👹 O Manchester United lançou um uniforme novo em homenagem ao título da Recopa Europeia em 1991. É uma cópia fiel da camisa lendária! pic.twitter.com/2b1p1wjObN— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 28, 2025
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