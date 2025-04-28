Манчестер Юнайтед представил новую форму в ретро-стиле

«Манчестер Юнайтед» презентовал новую экипировку в стиле 90-х годов.

Сообщается, что серия посвящена победе в Кубке обладателей кубков 1991 года.

Компания Adidas создала точную копию футболки, в которой играли «красные дьяволы» в финале.

Красно-белые в Кубке обладателей кубков 1991 стартовали с победы над венгерским ФК «Печ» (2:0, 1:0). Далее команда разобралась с валлийским "Рексхемом" (3:0, 2:0).

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» одолел французский «Монпелье» (1:1, 2:0). В полуфинале была обыграна польская «Легия» (3:1, 1:1).

Финальной задачей было обыграть «Барселону», с которой команда справилась (2:1).

Кстати, «Барселона» в том розыгрыше на стадии четвертьфинала обыграла киевское «Динамо» (3:2, 1:1).