Алькарас побывал на Гран-при Испании MotoGP
Третья ракетка мира дал отмашку клетчатым флагом в конце гонки
Третья ракетка мира Карлос Алькарас побывал на Гран-при Испании MotoGP, который прошел в минувший уик-энд на трассе имени Анхеля Ньето в Херес де ла Фронтера.
Алькарас побывал в пит-боксе заводской команды Дукати, где восьмикратный чемпион мира Марк Маркес провел ему экскурсию. Также теннисист пообщался с Франческо Баньяйей и руководителем итальянской команды Джиджи Далль'Иньей, провел фотосессию верхом на гоночном мотоцикле Маркеса-старшего, а также дал отмашку клетчатым флагом в конце гонки, которую выиграл Алекс Маркес.
Напомним, что Карлос Алькарас восстанавливается после травмы, из-за которой снялся с Мастерса в Мадриде.
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