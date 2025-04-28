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ATP
28 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:37
44
0

Алькарас побывал на Гран-при Испании MotoGP

Третья ракетка мира дал отмашку клетчатым флагом в конце гонки

28 апреля 2025, 17:36 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:37
44
0
Алькарас побывал на Гран-при Испании MotoGP
MotoGP. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас побывал на Гран-при Испании MotoGP, который прошел в минувший уик-энд на трассе имени Анхеля Ньето в Херес де ла Фронтера.

Алькарас побывал в пит-боксе заводской команды Дукати, где восьмикратный чемпион мира Марк Маркес провел ему экскурсию. Также теннисист пообщался с Франческо Баньяйей и руководителем итальянской команды Джиджи Далль'Иньей, провел фотосессию верхом на гоночном мотоцикле Маркеса-старшего, а также дал отмашку клетчатым флагом в конце гонки, которую выиграл Алекс Маркес.

Напомним, что Карлос Алькарас восстанавливается после травмы, из-за которой снялся с Мастерса в Мадриде.

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мотоспорт MotoGP Дукати теннис Карлос Алькарас (теннисист) Гран-при Испании
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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