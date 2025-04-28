ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ
Дмитрий не смог сдержать эмоций
Лидер и капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в социальной сети Instagram отреагировал на досрочную победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге-2024/25.
Благодаря победе «красных» в матче с «Тоттенхэмом» со счетом 5:1, подопечные Арне Слота еще до завершения сезона стали золотыми медалистами лиги.
Пидручный после финального свистка благодаря наклейкам выразил свои эмоции относительно триумфа «мерсисайдцев».
ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ
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