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28 апреля 2025, 16:58 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:00
61
0

ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ

Дмитрий не смог сдержать эмоций

28 апреля 2025, 16:58 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:00
61
0
ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Пидручный

Лидер и капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в социальной сети Instagram отреагировал на досрочную победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге-2024/25.

Благодаря победе «красных» в матче с «Тоттенхэмом» со счетом 5:1, подопечные Арне Слота еще до завершения сезона стали золотыми медалистами лиги.

Пидручный после финального свистка благодаря наклейкам выразил свои эмоции относительно триумфа «мерсисайдцев».

ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ

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Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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