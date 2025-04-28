Лидер и капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в социальной сети Instagram отреагировал на досрочную победу «Ливерпуля» в Английской Премьер-лиге-2024/25.

Благодаря победе «красных» в матче с «Тоттенхэмом» со счетом 5:1, подопечные Арне Слота еще до завершения сезона стали золотыми медалистами лиги.

Пидручный после финального свистка благодаря наклейкам выразил свои эмоции относительно триумфа «мерсисайдцев».

ФОТО. Пидручный лаконично отреагировал на чемпионство Ливерпуля в АПЛ