ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3. Видео голов и обзор матча
«Буковина» поднялась на шестое место
В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч ЮКСА – «Буковина». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 3:0.
«Буковина» провела ударный отрезок в середине первого тайма. Даниил Гончарук и Иван Тищенко на 17-й и 23-й минутах соответственно отправили в ворота соперника два мяча.
Переломить ход поединка ЮКСА не смогла. А в компенсированное ко второму тайму время Олег Кожушко забил третий мяч.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля
ЮКСА – «Буковина» – 0:3
Голы: Даниил Гончарук, 17, Иван Тищенко, 23, Олег Кожушко, 90+3.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Мизин считает, что подопечные Шовковского научились добиваться перелома по ходу игры
Антонио Рюдигер раскритиковал судейство