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  4. ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 16:41 |
45
0

ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3. Видео голов и обзор матча

«Буковина» поднялась на шестое место

28 апреля 2025, 16:41 |
45
0
ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч ЮКСА – «Буковина». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 3:0.

«Буковина» провела ударный отрезок в середине первого тайма. Даниил Гончарук и Иван Тищенко на 17-й и 23-й минутах соответственно отправили в ворота соперника два мяча.

Переломить ход поединка ЮКСА не смогла. А в компенсированное ко второму тайму время Олег Кожушко забил третий мяч.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля

ЮКСА – «Буковина» – 0:3

Голы: Даниил Гончарук, 17, Иван Тищенко, 23, Олег Кожушко, 90+3.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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ЮКСА Тарасовка Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Даниил Гончарук Иван Тищенко Олег Кожушко Иван Ткаченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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