ЮКСА Тарасовка – Буковина Черновцы – 0:3. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч ЮКСА – «Буковина». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 3:0.

«Буковина» провела ударный отрезок в середине первого тайма. Даниил Гончарук и Иван Тищенко на 17-й и 23-й минутах соответственно отправили в ворота соперника два мяча.

Переломить ход поединка ЮКСА не смогла. А в компенсированное ко второму тайму время Олег Кожушко забил третий мяч.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля

ЮКСА – «Буковина» – 0:3

Голы: Даниил Гончарук, 17, Иван Тищенко, 23, Олег Кожушко, 90+3.

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Видеозапись матча

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