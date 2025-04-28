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  4. Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 17:11 |
1099
8

Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ

Тренер согласен с тем, что ничья является справедливым результатом

28 апреля 2025, 17:11 |
1099
8
Марино ПУШИЧ – о проблеме Шахтера, голах Динамо и втором месте УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Тренер Шахтера Марино Пушич в интервью клубному каналу оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против Динамо, а также высказался о болельшиках, конкуренции за второе место чемпионата и финал Кубка Украины.

«Было два разных тайма. В первом тайме вели 2:0 и контролировали игру, а вот на второй энергии уже не хватило. Я этого ожидал, потому что был несколько дней назад сложный полуфинал Кубка Украины, где мы отдали много сил. Мы страдали, пытались исправить ситуацию заменами, но изменить ход встречи не смогли. У Динамо было еще 2-3 хороших момента».

«Думаю, результат 2:2 является справедливым, хотя обидно пропускать на последних секундах. Отдали много сил, чего было недостаточно. Определенно не хватило физических кондиций. Большой спад физический во втором тайме. Травма Винисиуса Тобиаса? Почувствовал сильную боль и попросил замену. Пришлось возвращать Матвиенко в оборону, но все равно остались под давлением Динамо, которое заслужило второй гол».

«Болельщики? Было приятно увидеть такую поддержку. Я бы сказал – наконец-то. Я бы сказал, что это первый матч, где мы ощутили такое. Все еще не полный стадион, но значительно больше обычного. Это нам необходимо, нужна такая поддержка. Надеюсь, в будущем все больше и больше людей смогут приходить на стадионы».

«Финал Кубка Украины? Есть еще несколько матчей в УПЛ до финала. И надеюсь, что Судаков к тому времени полностью будет готов, чтобы мы могли на этот матч выставить лучшую команду. В чемпионате сосредоточимся на второй позиции, а Кубок Украины – это нечто особенное», – сказал Пушич.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига Георгий Судаков
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Сказки ДАмбаса
Будет глупо не продлить с ним контракт лет на 10.
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+6
FunnyCat_____
хороший тренер, нужно просто дать ему время, ну и усиление нормальное летом провести!
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+6
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Alex
Якщо його залишать,то нехай !
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+1
serhiy
Можна , ще рік, два потримати. Може на людину зійде манна небесні і він виправиться ! Дайте людині час !
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0
Alexander Киев
Який би тренер не був, але дирка за 4-роки так і не змогла обіграти Шахтар
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-7
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