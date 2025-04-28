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  4. Кудровка – Эпицентр – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:03
239
1

Кудровка – Эпицентр – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Эпицентр» продолжает лидировать в турнирной таблице

28 апреля 2025, 16:14 | Обновлено 28 апреля 2025, 17:03
239
1
Кудровка – Эпицентр – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Эпицентр

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, состоялся поединок «Кудровка» – «Эпицентр». Встреча завершилась минимальной победой команды гостей.

«Эпицентр» прибыл на матч в статусе лидера Первой лиги. «Кудровка» также претендует на выход в УПЛ.

Долгое время команды не могли реализовать свои моменты. И только на 84-й минуте «Эпицентру» удалось забить. Автором гола стал Даниил Кравчук.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля

«Кудровка» – «Эпицентр» – 0:1

Гол: Даниил Кравчук, 84.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Кудровка Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Даниил Кравчук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Олексій Коваль
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