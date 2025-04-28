Кудровка – Эпицентр – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Эпицентр» продолжает лидировать в турнирной таблице
В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, состоялся поединок «Кудровка» – «Эпицентр». Встреча завершилась минимальной победой команды гостей.
«Эпицентр» прибыл на матч в статусе лидера Первой лиги. «Кудровка» также претендует на выход в УПЛ.
Долгое время команды не могли реализовать свои моменты. И только на 84-й минуте «Эпицентру» удалось забить. Автором гола стал Даниил Кравчук.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля
«Кудровка» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Даниил Кравчук, 84.
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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