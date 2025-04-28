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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 15:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 15:58
196
0

Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

28 апреля 2025, 15:48 | Обновлено 28 апреля 2025, 15:58
196
0
Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
ФК Динамо

Наиболее важные цифры 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» не может взять верх над «Шахтером» 7 игр подряд (4 ничьи и 3 поражения).

Общая беспроигрышная серия бело-синих достигает 28 матчей (+21=7), а гостевая – 13 (+9=4).

Киевляне подписывают 10-ю мировую в УПЛ при Александре Шовковском.

Динамовцы забивают 11 игр кряду.

Бело-синие прерывают свою сухую серию – на 446-й минуте.

Виталий Буяльский проводит 60-й матч в качестве капитана «Динамо» (ЧУ – 50, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 7).

50-й мяч в клубной карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ – 45, КУ – 1, ЕК – 4).

ФК Динамо. Владислав Ванат (в центре)

«Шахтер» продлевает домашнюю голевую серию до 14 игр.

50-й матч в элитном дивизионе в рядах оранжево-черных проводит Егор Назарина.

Кевин становится автором 90-го гола горняков в баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины, а также 100-го гола «Шахтера» в УПЛ под руководством Марино Пушича.

Матч в Александрии 50-й раз в этом сезоне завершается с самым популярным счетом – 1:0.

Теди Цара становится автором 10-го гола «Александрии» в поединках с «Ингульцом».

Красно-желтые терпят 20-е поражение на своем поле.

«Колос» и «Полесье» подписывают по 10-й мировой в этом сезоне.

Владислав Велетень на 323-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию ковалевцев.

Житомиряне повторяют личный рекорд, забивая в гостях 5 игр кряду.

ЛНЗ с 4-й попытки впервые отбирает очки у «Кривбасса».

Черкасщане и криворожцы становятся авторами 50-й ничьей в сезоне-2024/25.

«Сиреневые» повторяют личный антирекорд, обходясь без побед 5 матчей подряд (=2-3).

«Рух» празднует викторию во всех трех встречах в гостях у «Черноморца» (мячи 8-4).

Юрий Климчук, 4-й раз поразивший ворота одесситов (3 гола – за «Рух», 1 – за «Сталь»), становится первым игроком желто-черных, забившим 25 мячей в чемпионатах Украины.

Голкипер «Руха» Юрий-Владимир Герета становится 350-м украинским футболистом, задействованным клубами элитного дивизиона в этом сезоне.

«Черноморец» терпит 3-е поражение кряду (мячи 2-5).

Безничейная серия «моряков» достигает 15 матчей (+2-13).

Мяч, забитый Артуром Рябовым, становится 400-м, пропущенным одесситами на своем поле.

Александр Кучер терпит 10-е поражение в УПЛ на тренерском посту.

Богдан Бутко проводит 50-й матч в чемпионатах Украины в качестве капитана.

«Заря» устанавливает новый личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 14 игр (+7-7).

«Ворскла» впервые побеждает «Верес» с крупным счетом (в 11-й встрече).

Полтавчане прерывают 4-матчевую проигрышную серию и «рекордную» 8-матчевую домашнюю безвыигрышную (=2-6). Последний раз бело-зеленые праздновали викторию в родных стенах 16 августа 2024 года - 2:0 с «Оболонью».

Красно-черные проводят 60-й безголевой поединок на чужих полях.

40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Олег Шандрук (+13=12-15, 47-56).

«Оболонь» завершает свою рекордную серию без ничьих, которая составила 6 игр (+2-4). Последний раз «пивовары» делили очки с соперниками 28 февраля - 0:0 дома с «Полесьем».

Владислав Приймак становится автором первого автогола «Оболони» в элитном дивизионе (в 56-й игре).

ФК Ворскла. Александр Скляр (в светлой форме)

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Скляр («Ворскла»), 150-й – Сергей Чоботенко («Полесье»), 100-й – Валерий Бондарь («Шахтер») и Юрий Вакулко («Кривбасс»).

45-й мяч в УПЛ забивает Владислав Ванат, 25-й – Алексей Хобленко, 5-й – Ростислав Тарануха, 1-й – Артур Рябов (в 12-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Петр Стасюк («Оболонь»).

Албанский форвард «Александрии» Теди Цара становится автором 200-го гола гостей в сезоне-2024/25, а бразильский защитник «Левого берега» Сидней забивает 60-й мяч «джокеров».

3-й пенальти из 3-х реализовывает Кевин.

20-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Павел Исенко.

50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Амбросий Чачуа («Карпаты») и Эрнест Астахов («Левый берег»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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