Цифры и факты. Важнейшие события 26-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
Наиболее важные цифры 26-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Динамо» не может взять верх над «Шахтером» 7 игр подряд (4 ничьи и 3 поражения).
Общая беспроигрышная серия бело-синих достигает 28 матчей (+21=7), а гостевая – 13 (+9=4).
Киевляне подписывают 10-ю мировую в УПЛ при Александре Шовковском.
Динамовцы забивают 11 игр кряду.
Бело-синие прерывают свою сухую серию – на 446-й минуте.
Виталий Буяльский проводит 60-й матч в качестве капитана «Динамо» (ЧУ – 50, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 7).
50-й мяч в клубной карьере забивает Владислав Ванат (ЧУ – 45, КУ – 1, ЕК – 4).
«Шахтер» продлевает домашнюю голевую серию до 14 игр.
50-й матч в элитном дивизионе в рядах оранжево-черных проводит Егор Назарина.
Кевин становится автором 90-го гола горняков в баталиях с «Динамо» в чемпионатах Украины, а также 100-го гола «Шахтера» в УПЛ под руководством Марино Пушича.
Матч в Александрии 50-й раз в этом сезоне завершается с самым популярным счетом – 1:0.
Теди Цара становится автором 10-го гола «Александрии» в поединках с «Ингульцом».
Красно-желтые терпят 20-е поражение на своем поле.
«Колос» и «Полесье» подписывают по 10-й мировой в этом сезоне.
Владислав Велетень на 323-й минуте прерывает безголевую домашнюю серию ковалевцев.
Житомиряне повторяют личный рекорд, забивая в гостях 5 игр кряду.
ЛНЗ с 4-й попытки впервые отбирает очки у «Кривбасса».
Черкасщане и криворожцы становятся авторами 50-й ничьей в сезоне-2024/25.
«Сиреневые» повторяют личный антирекорд, обходясь без побед 5 матчей подряд (=2-3).
«Рух» празднует викторию во всех трех встречах в гостях у «Черноморца» (мячи 8-4).
Юрий Климчук, 4-й раз поразивший ворота одесситов (3 гола – за «Рух», 1 – за «Сталь»), становится первым игроком желто-черных, забившим 25 мячей в чемпионатах Украины.
Голкипер «Руха» Юрий-Владимир Герета становится 350-м украинским футболистом, задействованным клубами элитного дивизиона в этом сезоне.
«Черноморец» терпит 3-е поражение кряду (мячи 2-5).
Безничейная серия «моряков» достигает 15 матчей (+2-13).
Мяч, забитый Артуром Рябовым, становится 400-м, пропущенным одесситами на своем поле.
Александр Кучер терпит 10-е поражение в УПЛ на тренерском посту.
Богдан Бутко проводит 50-й матч в чемпионатах Украины в качестве капитана.
«Заря» устанавливает новый личный рекорд, продлив домашнюю безничейную серию до 14 игр (+7-7).
«Ворскла» впервые побеждает «Верес» с крупным счетом (в 11-й встрече).
Полтавчане прерывают 4-матчевую проигрышную серию и «рекордную» 8-матчевую домашнюю безвыигрышную (=2-6). Последний раз бело-зеленые праздновали викторию в родных стенах 16 августа 2024 года - 2:0 с «Оболонью».
Красно-черные проводят 60-й безголевой поединок на чужих полях.
40-й матч на тренерском посту в чемпионатах Украины проводит Олег Шандрук (+13=12-15, 47-56).
«Оболонь» завершает свою рекордную серию без ничьих, которая составила 6 игр (+2-4). Последний раз «пивовары» делили очки с соперниками 28 февраля - 0:0 дома с «Полесьем».
Владислав Приймак становится автором первого автогола «Оболони» в элитном дивизионе (в 56-й игре).
250-й матч в чемпионатах Украины проводит Александр Скляр («Ворскла»), 150-й – Сергей Чоботенко («Полесье»), 100-й – Валерий Бондарь («Шахтер») и Юрий Вакулко («Кривбасс»).
45-й мяч в УПЛ забивает Владислав Ванат, 25-й – Алексей Хобленко, 5-й – Ростислав Тарануха, 1-й – Артур Рябов (в 12-й игре).
Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Петр Стасюк («Оболонь»).
Албанский форвард «Александрии» Теди Цара становится автором 200-го гола гостей в сезоне-2024/25, а бразильский защитник «Левого берега» Сидней забивает 60-й мяч «джокеров».
3-й пенальти из 3-х реализовывает Кевин.
20-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Павел Исенко.
50-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Амбросий Чачуа («Карпаты») и Эрнест Астахов («Левый берег»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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