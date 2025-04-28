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  4. СК Полтава – Металлист Харьков – 1:0. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 15:41 |
110
0

СК Полтава – Металлист Харьков – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Металлист» опустился на восьмое место

28 апреля 2025, 15:41 |
110
0
СК Полтава – Металлист Харьков – 1:0. Видео гола и обзор матча
СК Полтава

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч СК «Полтава» – «Металлист» Харьков. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Команды были настроены на борьбу и за первые 11 минут матча арбитр показал три желтые карточки. Это слегка охладило страсти на поле.

Судьбу матча решил один забитый мяч. Автором победного для СК «Полтава» гола стал Игорь Коцюмака.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля

СК «Полтава» – «Металлист» – 1:0

Гол: Игорь Коцюмака, 38.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Полтава Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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