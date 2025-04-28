СК Полтава – Металлист Харьков – 1:0. Видео гола и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч СК «Полтава» – «Металлист» Харьков. Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Команды были настроены на борьбу и за первые 11 минут матча арбитр показал три желтые карточки. Это слегка охладило страсти на поле.

Судьбу матча решил один забитый мяч. Автором победного для СК «Полтава» гола стал Игорь Коцюмака.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 27 апреля

СК «Полтава» – «Металлист» – 1:0

Гол: Игорь Коцюмака, 38.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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