Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0. Дубль Буряка. Видео голов и обзор матча
Руслан Буряк дважды поразил ворота «Миная»
В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, состоялся поединок «Феникс-Мариуполь» – «Минай». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без забитых мячей. В начале второй половины матча Руслан Буряк вывел «Феникс-Мариуполь» вперед.
Спустя десять минут Буряк оформил дубль. До конца матча счет больше не менялся.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 27 апреля
«Феникс-Мариуполь» – «Минай» – 2:0
Голы: Руслан Буряк, 48, 58.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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