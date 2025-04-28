Феникс-Мариуполь – Минай – 2:0. Дубль Буряка. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, состоялся поединок «Феникс-Мариуполь» – «Минай». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. В начале второй половины матча Руслан Буряк вывел «Феникс-Мариуполь» вперед.

Спустя десять минут Буряк оформил дубль. До конца матча счет больше не менялся.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 27 апреля

«Феникс-Мариуполь» – «Минай» – 2:0

Голы: Руслан Буряк, 48, 58.

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