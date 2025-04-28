Марсель разгромил Брест и повторил достижения 1993 года
Произошло это в матче 31-го тура чемпионата Франции, который состоялся 27 апреля
27 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и «Брест». Хозяева одолели соперника с разгромным счетом 4:1.
Победа позволила подопечным Роберто де Дзерби закрепиться на второй позиции в элитном дивизионе. Это противостояние запомнилось интересным повторением рекорда – «Марсель» забил, как минимум, три гола в каждом из трех последних домашних матчах.
Последний раз подобная серия случилась в мае 1993 года. «Марсель» набрал 58 баллов и опережает ближайшего преследователя на два очка. 4 мая команда сыграет на выезде против «Лилля», который как раз и занимает третье место.
Последние три домашних матча «Марселя»:
- Марсель – Тулуза 3:2
- Марсель – Монпелье 5:1
- Марсель – Брест 4:1
3 - Marseille a marqué au moins 3 buts lors de chacun ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1, une 1re depuis mai 1993 (3 aussi). Étoile. #OMSB29 pic.twitter.com/aovODryDMG— OptaJean (@OptaJean) April 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер поздравил конкурента с титулом
Дарио заявил, что «Динамо» заслуживает завоевать трофей по итогам сезона