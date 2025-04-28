Марсель разгромил Брест и повторил достижения 1993 года

27 апреля состоялся матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «Марсель» и «Брест». Хозяева одолели соперника с разгромным счетом 4:1.

Победа позволила подопечным Роберто де Дзерби закрепиться на второй позиции в элитном дивизионе. Это противостояние запомнилось интересным повторением рекорда – «Марсель» забил, как минимум, три гола в каждом из трех последних домашних матчах.

Последний раз подобная серия случилась в мае 1993 года. «Марсель» набрал 58 баллов и опережает ближайшего преследователя на два очка. 4 мая команда сыграет на выезде против «Лилля», который как раз и занимает третье место.

Последние три домашних матча «Марселя»:

Марсель – Тулуза 3:2

Марсель – Монпелье 5:1

Марсель – Брест 4:1