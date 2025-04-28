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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:44
103
0

Буяльский провел 60-й матч в качестве капитана Динамо

50 раз юбиляр выводил киевлян на поле в чемпионатах Украины

28 апреля 2025, 14:24 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:44
103
0
Буяльский провел 60-й матч в качестве капитана Динамо
ФК Динамо. Два капитана – Виталий Буяльский (слева) и Николай Матвиенко

«Динамо» на матч с «Шахтером» (2:2) 60-й раз в истории вывел на поле Виталий Буяльский. Он стал 8-м футболистом киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 50 встреч в качестве капитана Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 7 – в еврокубках, 2 – в Кубке Украины и 1 – в Суперкубке Украины.

Впервые Буяльский надел капитанскую повязку 29 ноября 2017 года в гостевом поединке динамовцев с «Десной» в четвертьфинале Кубка Украины (2:0). В матчах под «присмотром» Виталия бело-синие одержали в общей сложности 42 победы, 10 встреч завершили вничью, 8 проиграли

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Динамо за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

152

18

6

61

237

2.

Сергей СИДОРЧУК

97

7

2

50

156

3.

Олег ЛУЖНЫЙ

108

23

-

22

153

4.

Александр ГОЛОВКО

80

15

-

30

125

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

74

20

2

18

114

6.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

63

5

-

17

85

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

47

6

1

19

73

8.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

50

2

1

7

60

9.

Олег ГУСЕВ

38

9

-

7

54

Виктор ЦЫГАНКОВ

42

3

1

8

54
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цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига Виталий Буяльский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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