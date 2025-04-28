Ванат, забив Шахтеру, отпраздновал голевой юбилей
23-летний форвард киевлян забил 50-й мяч в клубной карьере
Гол в матче с «Шахтером» (2:2) стал 50-м в клубной карьере 23-летнего форварда киевлян Владислава Ваната. 45 мячей он забил в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. 47 раз Владислав отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».
На внутренней и международной аренах Ванат поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Александрии», «Оболони» – по 5 раз, «Кривбасса» и «Миная» – по 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы в клубной карьере Владислава Ваната
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Клуб Ваната
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
27.08.2021
|
ЧУ
|
Черноморец
|
Александрия
|
76' (2:1)
|
2:2 (д)
|
10-й
|
02.04.2023
|
ЧУ
|
Динамо
|
Львов
|
52' (1:0)
|
2:0 (г)
|
20-й
|
01.10.2023
|
ЧУ
|
Динамо
|
Александрия
|
44' (2:1)
|
4:2 (д)
|
30-й
|
18.05.2024
|
ЧУ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
4' (п) (1:0)
|
3:1 (д)
|
40-й
|
23.11.2024
|
ЧУ
|
Динамо
|
Черноморец
|
16' (1:0)
|
3:1 (д)
|
50-й
|
27.04.2025
|
ЧУ
|
Динамо
|
Шахтер
|
56' (1:2)
|
2:2 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы уступили сборной Великобритании
Экс-игрок киевлян лаконично прокомментировал поединок