Ванат, забив Шахтеру, отпраздновал голевой юбилей

Гол в матче с «Шахтером» (2:2) стал 50-м в клубной карьере 23-летнего форварда киевлян Владислава Ваната. 45 мячей он забил в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. 47 раз Владислав отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

На внутренней и международной аренах Ванат поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Александрии», «Оболони» – по 5 раз, «Кривбасса» и «Миная» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы в клубной карьере Владислава Ваната