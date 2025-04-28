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  4. Ванат, забив Шахтеру, отпраздновал голевой юбилей
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:23
357
1

Ванат, забив Шахтеру, отпраздновал голевой юбилей

23-летний форвард киевлян забил 50-й мяч в клубной карьере

28 апреля 2025, 14:12 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:23
357
1
Ванат, забив Шахтеру, отпраздновал голевой юбилей
ФК Динамо. Владислав Ванат (№11)

Гол в матче с «Шахтером» (2:2) стал 50-м в клубной карьере 23-летнего форварда киевлян Владислава Ваната. 45 мячей он забил в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках и 1 – в Кубке Украины. 47 раз Владислав отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

На внутренней и международной аренах Ванат поражал ворота 21-го клуба. При этом чаще других заставлял доставать мяч из сетки голкиперов «Александрии», «Оболони» – по 5 раз, «Кривбасса» и «Миная» – по 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы в клубной карьере Владислава Ваната

Гол

Дата

Ранг

Клуб Ваната

Соперник

Минута

Счет

1-й

27.08.2021

ЧУ

Черноморец

Александрия

76' (2:1)

2:2 (д)

10-й

02.04.2023

ЧУ

Динамо

Львов

52' (1:0)

2:0 (г)

20-й

01.10.2023

ЧУ

Динамо

Александрия

44' (2:1)

4:2 (д)

30-й

18.05.2024

ЧУ

Динамо

Кривбасс

4' (п) (1:0)

3:1 (д)

40-й

23.11.2024

ЧУ

Динамо

Черноморец

16' (1:0)

3:1 (д)

50-й

27.04.2025

ЧУ

Динамо

Шахтер

56' (1:2)

2:2 (г)

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цифры и факты Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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DK2025
А в сборной Ребров (наконец) увидит его основным форвардом?
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