Украина. Первая лига28 апреля 2025, 14:17 |
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Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0. Видеообзор матча
Команды не смогли реализовать созданные моменты
28 апреля 2025, 14:17 |
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В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч «Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы. Встреча прошла без забитых мячей.
Команды не порадовали своих болельщиков результативным футболом. Матч закончился вничью 0:0.
«Виктория» возглавляет группу «Выбывание». «Нива» отстает на пять очков.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 27 апреля
«Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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