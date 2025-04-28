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  4. Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0. Видеообзор матча
Украина. Первая лига
28 апреля 2025, 14:17 |
41
0

Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0. Видеообзор матча

Команды не смогли реализовать созданные моменты

28 апреля 2025, 14:17 |
41
0
Нива Тернополь – Виктория Сумы – 0:0. Видеообзор матча
ФК Нива Тернополь

В группе «Выбывание» Первой лиги в воскресенье, 27 апреля, прошел матч «Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы. Встреча прошла без забитых мячей.

Команды не порадовали своих болельщиков результативным футболом. Матч закончился вничью 0:0.

«Виктория» возглавляет группу «Выбывание». «Нива» отстает на пять очков.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 27 апреля

«Нива» Тернополь – «Виктория» Сумы – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Нива Тернополь Виктория Сумы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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