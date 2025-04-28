Шахтер забил 90-й мяч в матчах с Динамо в чемпионатах Украины

Мяч, забитый Кевином с 11-метровой отметки, стал 90-м для «Шахтера» во встречах с «Динамо» в чемпионатах Украины. 49 раз (с учетом гола Эгиналду) горняки поражали ворота киевлян дома, 40 – в гостях и 2 – на нейтральном поле.

Список лучших бомбардиров оранжево-черных в баталиях с бело-синими возглавляют Алекс Тейшейра, Жадсон, Марлос – по 5 голов, Андрей Воробей и Луис Адриану – по 4. К слову, Кевин стал автором еще одного юбилея – 100-го гола «Шахтера» в УПЛ под руководством Марино Пушича.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в матчах с Динамо в чемпионатах Украины

Гол Дата Игрок Минута Счет Вратарь Динамо 1-й 02.05.1993 Сергей ПОПОВ 51’ (1:1) 1:1 (д) Вальдемарас МАРТИНКЕНАС 10-й 29.11.1998 Олег МАТВЕЕВ 89’ (1:2) 1:2 (г) Александр ШОВКОВСКИЙ 20-й 21.05.2003 Сергей ПОПОВ 27’ (1:0) 1:2 (г) Виталий РЕВА 30-й 10.05.2006 ЖАДСОН 65’ (2:2) 2:2 (г) Александр ШОВКОВСКИЙ 40-й 03.10.2010 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 90+2’ (2:0) 2:0 (д) Денис БОЙКО 50-й 04.08.2013 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА 86’ (3:1) 3:1 (д) Максим КОВАЛЬ 60-й 12.12.2016 Евгений ХАЧЕРИДИ* 3’ (1:1) 4:3 (г) Артур РУДЬКО 70-й 22.05.2019 ТЕТЕ 50’ (1:1) 1:1 (д) Денис БОЙКО 80-й 08.11.2020 ЖУНИОР МОРАЕС 34’ (1:0) 3:0 (г) Руслан НЕЩЕРЕТ 90-й 27.04.2025 КЕВИН 6’ (п) (1:0) 2:2 (д) Руслан НЕЩЕРЕТ

* автогол.