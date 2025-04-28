Шахтер забил 90-й мяч в матчах с Динамо в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Кевин
Мяч, забитый Кевином с 11-метровой отметки, стал 90-м для «Шахтера» во встречах с «Динамо» в чемпионатах Украины. 49 раз (с учетом гола Эгиналду) горняки поражали ворота киевлян дома, 40 – в гостях и 2 – на нейтральном поле.
Список лучших бомбардиров оранжево-черных в баталиях с бело-синими возглавляют Алекс Тейшейра, Жадсон, Марлос – по 5 голов, Андрей Воробей и Луис Адриану – по 4. К слову, Кевин стал автором еще одного юбилея – 100-го гола «Шахтера» в УПЛ под руководством Марино Пушича.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Шахтера в матчах с Динамо в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь Динамо
|
1-й
|
02.05.1993
|
Сергей ПОПОВ
|
51’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
Вальдемарас МАРТИНКЕНАС
|
10-й
|
29.11.1998
|
Олег МАТВЕЕВ
|
89’ (1:2)
|
1:2 (г)
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
20-й
|
21.05.2003
|
Сергей ПОПОВ
|
27’ (1:0)
|
1:2 (г)
|
Виталий РЕВА
|
30-й
|
10.05.2006
|
ЖАДСОН
|
65’ (2:2)
|
2:2 (г)
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
40-й
|
03.10.2010
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
90+2’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
Денис БОЙКО
|
50-й
|
04.08.2013
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
86’ (3:1)
|
3:1 (д)
|
Максим КОВАЛЬ
|
60-й
|
12.12.2016
|
Евгений ХАЧЕРИДИ*
|
3’ (1:1)
|
4:3 (г)
|
Артур РУДЬКО
|
70-й
|
22.05.2019
|
ТЕТЕ
|
50’ (1:1)
|
1:1 (д)
|
Денис БОЙКО
|
80-й
|
08.11.2020
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
34’ (1:0)
|
3:0 (г)
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
90-й
|
27.04.2025
|
КЕВИН
|
6’ (п) (1:0)
|
2:2 (д)
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
* автогол.
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