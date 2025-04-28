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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 13:52 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:03
153
0

Шахтер забил 90-й мяч в матчах с Динамо в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Кевин

28 апреля 2025, 13:52 | Обновлено 28 апреля 2025, 14:03
153
0
Шахтер забил 90-й мяч в матчах с Динамо в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Мяч, забитый Кевином с 11-метровой отметки, стал 90-м для «Шахтера» во встречах с «Динамо» в чемпионатах Украины. 49 раз (с учетом гола Эгиналду) горняки поражали ворота киевлян дома, 40 – в гостях и 2 – на нейтральном поле.

Список лучших бомбардиров оранжево-черных в баталиях с бело-синими возглавляют Алекс Тейшейра, Жадсон, Марлос – по 5 голов, Андрей Воробей и Луис Адриану – по 4. К слову, Кевин стал автором еще одного юбилея – 100-го гола «Шахтера» в УПЛ под руководством Марино Пушича.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Шахтера в матчах с Динамо в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Минута

Счет

Вратарь Динамо

1-й

02.05.1993

Сергей ПОПОВ

51’ (1:1)

1:1 (д)

Вальдемарас МАРТИНКЕНАС

10-й

29.11.1998

Олег МАТВЕЕВ

89’ (1:2)

1:2 (г)

Александр ШОВКОВСКИЙ

20-й

21.05.2003

Сергей ПОПОВ

27’ (1:0)

1:2 (г)

Виталий РЕВА

30-й

10.05.2006

ЖАДСОН

65’ (2:2)

2:2 (г)

Александр ШОВКОВСКИЙ

40-й

03.10.2010

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

90+2’ (2:0)

2:0 (д)

Денис БОЙКО

50-й

04.08.2013

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

86’ (3:1)

3:1 (д)

Максим КОВАЛЬ

60-й

12.12.2016

Евгений ХАЧЕРИДИ*

3’ (1:1)

4:3 (г)

Артур РУДЬКО

70-й

22.05.2019

ТЕТЕ

50’ (1:1)

1:1 (д)

Денис БОЙКО

80-й

08.11.2020

ЖУНИОР МОРАЕС

34’ (1:0)

3:0 (г)

Руслан НЕЩЕРЕТ

90-й

27.04.2025

КЕВИН

6’ (п) (1:0)

2:2 (д)

Руслан НЕЩЕРЕТ

* автогол.

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цифры и факты Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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