Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Все плохо»
Тренер поздравил конкурента с титулом
Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает справедливым тот факт, что Ливерпуль оформил чемпионский титул и прервал доминирование команды испанского тренера.
«Этот сезон хорошим не назвать. Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Это плохо. А Лига чемпионов. Сколько у нас побед – одна, две? Мы всегда были машиной, но не в этом сезоне».
«Нам нужно принять правильные решения летом, чтобы новый сезон был лучше. И выход в финал Кубка Англии этот год не исправит».
«Я хотел бы поздравить Ливерпуль. Они заслужили титул АПЛ», – сказал Гвардиола.
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