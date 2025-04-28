Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Все плохо»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает справедливым тот факт, что Ливерпуль оформил чемпионский титул и прервал доминирование команды испанского тренера.

«Этот сезон хорошим не назвать. Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Это плохо. А Лига чемпионов. Сколько у нас побед – одна, две? Мы всегда были машиной, но не в этом сезоне».

«Нам нужно принять правильные решения летом, чтобы новый сезон был лучше. И выход в финал Кубка Англии этот год не исправит».

«Я хотел бы поздравить Ливерпуль. Они заслужили титул АПЛ», – сказал Гвардиола.