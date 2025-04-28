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Англия
28 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:54
222
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Все плохо»

Тренер поздравил конкурента с титулом

28 апреля 2025, 13:50 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:54
222
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Все плохо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола считает справедливым тот факт, что Ливерпуль оформил чемпионский титул и прервал доминирование команды испанского тренера.

«Этот сезон хорошим не назвать. Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Это плохо. А Лига чемпионов. Сколько у нас побед – одна, две? Мы всегда были машиной, но не в этом сезоне».

«Нам нужно принять правильные решения летом, чтобы новый сезон был лучше. И выход в финал Кубка Англии этот год не исправит».

«Я хотел бы поздравить Ливерпуль. Они заслужили титул АПЛ», – сказал Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: ESPN
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