Скляр провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

Матч с «Вересом» (3:0) стал 250-м для 34-летнего полузащитника полтавчан Александра Скляра в чемпионатах Украины. 247 встреч он отыграл за «Ворсклу» и 3 – за «Харьков». На рубеж «250» Александр вышел через 15 лет 352 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 10 мая 2009 года в гостевом поединке «Харькова» с «Шахтером» (0:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Скляра в УПЛ