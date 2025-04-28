Скляр провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
В УПЛ 34-летний хавбек полтавчан дебютировал 10 мая 2009 года
Матч с «Вересом» (3:0) стал 250-м для 34-летнего полузащитника полтавчан Александра Скляра в чемпионатах Украины. 247 встреч он отыграл за «Ворсклу» и 3 – за «Харьков». На рубеж «250» Александр вышел через 15 лет 352 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 10 мая 2009 года в гостевом поединке «Харькова» с «Шахтером» (0:3).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Александра Скляра в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Скляра
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.05.2009
|
Харьков
|
Шахтер
|
0:3 (г)
|
50-й
|
29.05.2015
|
Ворскла
|
Заря
|
1:1 (г)
|
100-й
|
17.02.2018
|
Ворскла
|
Верес
|
1:0 (д)
|
150-й
|
23.08.2020
|
Ворскла
|
Рух
|
5:2 (д)
|
200-й
|
16.04.2023
|
Ворскла
|
Черноморец
|
1:0 (г)
|
250-й
|
27.04.2023
|
Ворскла
|
Верес
|
3:0 (д)
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