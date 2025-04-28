Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скляр провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 13:34 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:41
29
0

Скляр провел юбилейный матч в чемпионатах Украины

В УПЛ 34-летний хавбек полтавчан дебютировал 10 мая 2009 года

28 апреля 2025, 13:34 | Обновлено 28 апреля 2025, 13:41
29
0
Скляр провел юбилейный матч в чемпионатах Украины
ФК Ворскла

Матч с «Вересом» (3:0) стал 250-м для 34-летнего полузащитника полтавчан Александра Скляра в чемпионатах Украины. 247 встреч он отыграл за «Ворсклу» и 3 – за «Харьков». На рубеж «250» Александр вышел через 15 лет 352 дня, начиная с дебюта в УПЛ, который состоялся 10 мая 2009 года в гостевом поединке «Харькова» с «Шахтером» (0:3).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Александра Скляра в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Скляра

Соперник

Счет

1-й

10.05.2009

Харьков

Шахтер

0:3 (г)

50-й

29.05.2015

Ворскла

Заря

1:1 (г)

100-й

17.02.2018

Ворскла

Верес

1:0 (д)

150-й

23.08.2020

Ворскла

Рух

5:2 (д)

200-й

16.04.2023

Ворскла

Черноморец

1:0 (г)

250-й

27.04.2023

Ворскла

Верес

3:0 (д)
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в сотне миллионов очков позади Ливерпуля. Все плохо»
Экс-игрок Динамо: Киевляне снова страдают от промахов Михавко и Нещерета
ФОТО. Как дочь Шацких поддерживала Шапаренко на матче Шахтер - Динамо
цифры и факты Александр Скляр Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 27 апреля 2025, 15:24 50
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 26-го тура чемпионата Украины начнется 27 апреля в 18:00

Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Футбол | 27 апреля 2025, 19:59 458
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки

Команда Шовковского отыграла два мяча отставания во втором тайме

Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями
Футбол | 28.04.2025, 11:47
Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями
Бомбардир и тренер Галатасарая отметились интересными достижениями
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Футбол | 28.04.2025, 08:55
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Футбол | 28.04.2025, 07:45
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
«Это позор». Пресс-конференция Раньери после победы над Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
Арбитр объяснил почему удалил Рюдигера, Беллингема и Васкеса в финале Кубка
27.04.2025, 11:03 7
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 12
Футбол
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
27.04.2025, 02:59 7
Футбол
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
Эдди ХИРН: «Этот боксер оторвет тебе голову, это не игра»
26.04.2025, 23:39 2
Бокс
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем