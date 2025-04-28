Легенда Реала оценил возможность заменить Анчелотти после сезона

Наставник Кастильи, молодежной команды Реала, Рауль Гонсалес дал понять, что готов возглавить первую команду, если клуб решит заменить Карло Анчелотти.

Однако основным вариантом считается тренер Байера Хаби Алонсо.

«Я рад тренировать Кастилью, меня на этот момент все устраивает. Если клуб примет решение, то я буду думать на этим. Пока нет никаких оснований думать, что какое-то решение уже есть», – сказал Рауль.

Сообщается, что в мадридском клубе знают о полной лояльности одного из лучших форвардов в истории Реала, поэтому Рауль всегда остается одной из опций руководства.