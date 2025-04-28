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28 апреля 2025, 13:36 |
888
0

ФОТО. Как дочь Шацких поддерживала Шапаренко на матче Шахтер - Динамо

Кристина Шацких – болельщица Динамо Киев

28 апреля 2025, 13:36 |
888
0
ФОТО. Как дочь Шацких поддерживала Шапаренко на матче Шахтер - Динамо
Instagram. Кристина Шацких

Девушка полузащитника «Динамо» Киев Николая Шапаренко, Кристина Шацких, опубликовала фото с украинского «Класико».

Красавица прибыла во Львов, чтобы поддержать возлюбленного, и присутствовала на «Арене Львов».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара уже около года вместе и уже не скрывает свои отношения.

Кристина Шацких является дочерью легенды киевлян – Максима Шацких.

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фото Динамо Киев Николай Шапаренко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки lifestyle Максим Шацких
Максим Лапченко Источник: Instagram
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