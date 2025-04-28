ФОТО. Как дочь Шацких поддерживала Шапаренко на матче Шахтер - Динамо

Девушка полузащитника «Динамо» Киев Николая Шапаренко, Кристина Шацких, опубликовала фото с украинского «Класико».

Красавица прибыла во Львов, чтобы поддержать возлюбленного, и присутствовала на «Арене Львов».

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Пара уже около года вместе и уже не скрывает свои отношения.

Кристина Шацких является дочерью легенды киевлян – Максима Шацких.